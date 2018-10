Antti Rissanen ja Tero Lindberg sovittivat salaisen agentin tunnareita kaupunginorkesterille. Molemmista Sean Connery on oikea Bond.

Lappeenrannan kaupunginorkesteri hyppää vauhtiin ja vaarallisiin tilanteisiin torstaina. Orkesterin viihdekonsertin ohjelmistona on parikymmentä James Bond -elokuvien tunnussävelmää, jotka kapellimestari Antti Rissanen ja trumpetisti Tero Lindberg ovat sovittaneet fifty-fifty-jaolla. Parivaljakko on esittänyt kappaleita aiemmin isompien kokoonpanojen kanssa, mutta sovittanut ne nyt maan pienimmälle sinfoniaorkesterille.

Lindberg ja Rissanen sovittivat sävelmät itse, koska eivät löytäneet riittävän hyviä sovituksia.

Ne ovat hienoja sävellyksiä ja hyviä melodioita. — Tero Lindberg

— Se oli kuulonvaraista. Kuuntelimme soundtrackeja, ja kaikki mikä soi, tallennettiin ylös ja kirjoitettiin, Rissanen kertoo.

Mikä Bond-elokuvien musiikille on ominaista, Antti Rissanen?

— Ne ovat usein jazztaustaisten muusikoiden kirjoittamia. 1990-luvulla tuli muitakin, ja 2000-luvulla niissä on enemmän bändejä kuin teemasäveltäjiä, mutta Bondin teema on saatu integroitua moneen paikkaan.

Mikä Bond-tunnareissa vetoaa, Tero Lindberg?

Trumpetisti Tero Lindbergin ensi viikolla ilmestyvällä soololevyllä on kaksi Bond-tunnaria: From Russia with Love (007 Istanbulissa, 1963) ja Look of Love (epävirallinen Casino Royale, 1967).

— Ne ovat hienoja sävellyksiä ja hyviä melodioita, joissa on käytetty mainiosti orkesteria. Voimakkaat biisit sopivat hyvin sinfoniaorkesterille, jota tukee komppiryhmä ja puhallinryhmä, kuten tässäkin konsertissa.

Virallisia Bond-elokuvia on tehty toistaiseksi 24. Mikä on suosikkibiisisi, -leffasi ja -Bondisi, Antti Rissanen?

— Ehdottomasti All time high (Octopussy, 1983). Sen melodia oli mielestäni upea jo pienenä. Elokuvista suosikkini on Elät vain kahdesti (1967). Sean Connery on oikea Bond.

— Conneryn hahmo Ian Flemingin luomaa hahmoa parhaiten, ja hänen Bondissaan on enemmän jännityksen ja vaaran tuntua. Roger Moore oli liian pehmo, ja hänessä oli liikaa brittihuumoria.

Entä sinun, Tero Lindberg?

— Timantit ovat ikuisia (1971). Tykkään teemasta, ja siinä nimihahmoa näyttelee Sean Connery. Uusikin Bond, Daniel Craig, on hyvä, vaikka seuraavaa Bondia ei enää odotakaan samalla tavalla kuin lapsena.

Hög Diandra lauloi kaupunginorkesterin solistina viimeksi syksyllä 2015.

My name is James Bond -konsertti Lappeenranta-salissa 1.11. kello 19. Kaupunginorkesteria johtaa Antti Rissanen. Solisteina Diandra ja Tero Lindberg.