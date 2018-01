Ravintoloiden kausi- ja vierashanamäärä kasvaa Imatralla ja Lappeenrannassa — Baarit näkevät vaihtuvat oluet bisneksen sijaan palveluna Bisneksen sijasta kausi- ja vierashanat ovat palvelua, jota halutaan koko ajan enemmän. Mika Strandén Ravintoloille bulkkioluthanojen viereiset kausi- ja vierashanat ovat asiakaspalvelua ja juomakulttuurin kehittämistä.

Ravintolan oluthanarivistön ykköshana on kuin eläinlauman alfauros. Se on muita isompi, sen havaitsee jo etäältä, ja se ohjaa tuopin valintaa. Ykköshanasta lasketaan aina pääsopimuspanimon olutta, ja se on yleensä paikan menekkituote.

Hanaoluissa tärkeintä on riittävän nopea kierto. Anja Lyytikäinen

Alfauroita on vain yksi, ja se vaihtuu tasaisin väliajoin, mutta baaritiskin hanarivistössä on muitakin janonsammuttajia. Olutravintoloissa niitä ovat esimerkiksi kausi- tai vierashanat, joiden määrä pubeissa on tasaisesti noussut viime vuosina.

Seppo Rautiovaara Monen pienen pubin hanavalikoima on suppea tiukkojen panimosopimusten vuoksi.

Bisnestä vaihtuvilla oluilla ei baareissa tehdä, pikemminkin palvelua.

— Myynnillisesti ne eivät ole volyymituotteita, mutta niillä on vankka kannattajakunta, joka maisteluharrastuksen lailla lisääntyy koko ajan, Juha Jarva Old Cockista kertoo.

Kausihanoista laskettavat oluet ovat tavallisesti sekä kalliimpia ostaa sisään että myydä ulos kuin panimoiden bulkkituotteet. Ideana on annostella tuoppiin niin vaihtelua kuin vuodenaikojen kiertoakin.

Kausien mitat vaihtelevat suurestikin.

— Panimolla on omia, mutta pitempikestoisia kausituotteita. Vierailijoiden oluita on tavallisesti pari kolme kegiä, Antti Hyvärinen Teerenpelistä sanoo.

Teerenpelillä on kolme ja vastapäätä sijaitsevalla Birralla neljä hanaa vierailijoille.

— Kausi- kuten muissakin hanaoluissa tärkeintä on riittävän nopea kierto, jotta laitteisto pysyy kunnossa ja tuote tuoreena, Birran vuoropäällikkö Anja Lyytikäinen toteaa.

Pullo pidentää säilyvyyttä. Moni pubi laajentaa valikoimaansa niillä.

Yhä enemmän kotimaista

Kotimaisen pienpanimobuumin myötä kausihanoista on alettu laskea yhä useammin Suomessa pantua olutta. Panimokartalla pysyminen edellyttää ravintolalta sekä kokeilunhalua että aktiivisuutta, erityisesti jos on pieni toimija ravintola-alalla.

— Tykkään maistella erilaisia oluita ja juoda muutakin kuin peruslageria, Petteri Koistinen Street Cafesta sanoo.

Hän alkoi hankkia oluita kausihanoihin pari vuotta sitten halusta kehittää imatralaista juomakulttuuria lapsenkengistä eteenpäin.

OC Barissakin laajennus kasvatti hanarivistöä, joka on Pete Kiisselin mukaan otettu hyvin vastaan. Olutkulttuuria aiotaan rakentaa uusilla juomillakin.

— Stadin Panimon Osmo’s Cosmos -oluesta (amber lager) on tarkoitus tehdä 2.0-versio.

Monelle juojalle ja paikalle riittää bulkkitavara, mutta profiloituminen olut- ja varsinkin panimoravintolaksi keskittää asiakkaat kuten perinteinen ykköshana.

— Liikevaihdosta yli 50 prosenttia tulee omista tuotteista, Teerenpelin Hyvärinen kertoo.

Vierashanat yleensä omia

Olutravintoloiden hanalaitteisto on tavallisesti vuokrattu panimolta, joka on ensisijainen tuotetoimittaja. Panimo, yleisimmin Hartwall tai Koff, huoltaa, pesee ja ylläpitää muuten laitteistoa.

Sopimuskaudet panimoiden kanssa vaihtelevat vuodesta kolmeen. Panimon bulkkituote on ykköshanassa, ja toisissa hanoissa on tavallisesti sen muita tuotteita. Poikkeuksista voi neuvotella.

Vieras- ja muiden kuin pääpanimon tuotteiden hanat ovat yleensä ravintoloiden omia laitteistoja, joita ne sekä huoltavat itse että voivat käyttää oman mielensä mukaisesti.

Panimosopimukset helpottavat hanalaitehuoltoa ja näkyvät ravintolan ostaman oluen hinnassa, mutta voivat rajoittaa tarjontaa, sillä monella pienellä baarilla ei ole mahdollisuutta omiin hanoihin.