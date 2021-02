Suomen kulttuurirahastolta kolme apurahaa Etelä-Karjalaan – Lappeenrannassa tehtävien keskos- ja kokemustalouden tutkimusten lisäksi niillä syntyy kansallispukuaiheinen podcast

Soja Murto-Hartikainen on tehnyt kansallispukuja omassa yrityksessään Imatralla 20 vuotta.

Suomen kulttuurirahaston lokakuun hakukierrokselta lohkeaa kolme apurahaa Etelä-Karjalaan.

Lappeenrantalainen filosofian tohtori Johanna Metsälä saa 22 500 euroa keskosena syntyneiden terveyttä käsittelevään tutkimukseen, lappeenrantalainen tieteen maisteri Fatemeh Jouzi saa 26 000 euroa väitöstutkimukseen kokemustaloudesta, ja imatralainen artesaani Soja Murto-Hartikainen saa 9 500 euroa kansallispukuaiheisen podcastin toteuttamiseen.

Kulttuurirahasto myönsi tieteen ja taiteen apurahoja runsaalle 1 000 hakijalle yhteensä 25 miljoonaa euroa. Taiteen hakijoista joka kymmenes sai apurahan, tieteessä joka kahdeksas. Monivuotisia apurahoista on 135. Suurimmat, 200 000 euron apurahat saivat Kolttakulttuurisäätiö ja Selloakatemia.

Murto-Hartikainen on kansallispukujen valmistaja toisessa polvessa. Hän on harjoittanut käsityöläisammattia omassa, nimeään kantavassa yrityksessään 20 vuotta, vuodesta 2001, ja saanut työstään useita tunnustuksia.

Kansallispukuihin liittyvän podcastin tekemisestä Murto-Hartikainen innostui oltuaan kansanmusiikkiaiheisen podcastin asiantuntijavieraana. Hänen oman podcastinsa ajatuksena on keskustella ammattilaisten ja asiaa jo tuntevien kanssa syvällisesti erilaisista teemoista.

Apurahaa on haettu 12 jaksoon, joiden kesto on suunnitelmien mukaan 1,5 tuntia. Kansallispuku-podcastin julkaiseminen alkaa kevään aikana, ja sen alustana on suoratoistopalvelu Soundcloud. Jaksojen äänitykset ja leikkaukset tekee imatralainen musiikkialan monitoimiyritys Music Bros.