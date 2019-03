Leffa-arvioissa kriitikko antaa täydet viisi tähteä elokuvalle, joka kertoo koskettavasti lapsen asemasta Beirutin slummissa

Kujilla kaikuvat hätähuudot

Kapernaum - kaaoksen lapset (Libanon/Ranska/Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Nadine Labaki. Käsikirjoitus: Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Michelle Keserwany, Georges Khabbaz, Khaled Mouzanar.

Rooleissa: Zain al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole.

kesto: 126 min. K-12.

Libanonilaisen ohjaaja Nadine Lebakin ääni on vahva. Tämä on onnistunut vangitsemaan jotakin hyvin olennaista maansa ja Lähi-Idän tilanteesta. Onnistunut välittämään tarinaa tavalla, joka ei ole holhoavaa tai tärkeilevää.

Lebaki on onnistunut luomaan uniikin äänen maailman kolkasta, jossa uniikeille äänille ei usein löydy kaikupohjaa.

Raamatun aikaisen rauniokaupungin mukaan nimetty Kapernaum on vahvan inhimillinen kuvaus lapsen asemasta maailmassa, josta puuttuu turvaverkko.

Zain (Zain al Rafeea) asuu Beirutin slummissa. Kova elämä ei anna tilaa lapsuudelle, vaikka Zainista huolenpidon aloittava etiopialainen pakolainen Rahil (Yordanos Shiferaw) yrittääkin luoda jonkinlaista normaaliuden tilaa omalle pikkupojalleen, Yonalle (Boluwatife Treasure Bankole) ja Zainille.

Yllättäen Zain kuitenkin taas löytää itsensä maailmasta ilman pelastajaa ja joutuu kohoamaan itse auttajaksi nuoremmalle Yonalle.

Täysin amatöörien voimin näytelty elokuva tarjoaa rankkaa ja äärimmäisen todentuntuista kuvaa. Se sukeltaa maailmaansa paljastaen sen vaarat, muttei eksy vain murheen murtamaksi itkuvirreksi. Kauneutta ja inhimillisyyttä tuntuu löytyvän myös betonin raoista, joissa elämä päättäväisesti jatkaa kulkuaan.

Elokuvan alkuasetelma itsessään on jo sydäntäsärkevä. Zain haluaa haastaa vanhempansa oikeuteen siitä, että ovat tuoneet tämän maailmaan. Kuka on vastuussa kaikista niistä tyhjyyteen kaikuvista hätähuudoista? Keneltä voisi vaatia oikeutta syntymäoikeutena perittyyn kipuun?

VIISI TÄHTEÄ

Hyvää: Todentuntuinen ja äärimmäisen koskettava.

Huonoa: -

Erityistä: Cannesin elokuvajuhlien tuomariston palkinnon voittaja.

Ottovanhempien kommellukset ja koettelemukset

Hopper Stone Pete (Mark Wahlberg) ja Ellie (Rose Byrne) alkavat ottovanhemmiksi kovista oloista tulevalle sisaruskolmikolle (Isabela Moner, Julianna Gamiz, Gustavo Quiroz).

Instant Family (Yhdysvallat, 2018)

Ohjaus: Sean Anders. Käsikirjoitus: Sean Anders, John Morris.

Rooleissa: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Tig Notaro. Margo Martindale, Julie Hagerty, Michael O'keefe, Octavia Spencer.

Kesto: 118 min. K-7.

Pete ja Ellie (Mark Wahlberg ja Rose Byrne) remontoivat työkseen koteja. Heille itselleen valmistuva talo kuitenkin tuntuu hieman tyhjältä. Syntyy idea adoptoinnista.

Niinpä pariskunta aloittaa pitkän prosessin, jonka aikana he tapaavat sisaruskolmikon: Lizzy (Isabela Moner) on järjestelmään tottunut teini-ikäinen, Juan (Gustavo Quiroz) tapaturmaherkkä nuorukainen ja katraan pienin, Lita (Julianna Gamiz) haluaisi elää vain perunalastuilla.

Ruusuisen alun jälkeen vaikean tilanteen realiteetit alkavat vyörytä päälle. Kasvukivut ja pettymyksen pelot pitävät Lizzyn turvaetäisyydellä uusista vanhemmista, samalla kun nuorimmat alkavat löytää paikkaansa.

Instant Family tarjoilee kevyttä huumoria ja draamaa. Perhesuhteet ovat uudenlaisia, mutta dramatiikan sytykkeet melko tuttuja.

Elokuva ymmärtää myös tipauttaa maan tasalle ja harjoittaa kipeitä palleaiskuja — tunnustaen tosiasioita. Lukemattomat lapset eivät koskaan tule kokemaan aitoa vanhemman rakkautta.

Ja aina rakkauskaan ei tunnu riittävän korjaamaan jo tapahtunutta tuhoa.

Sean Andersin ja John Morrisin käsikirjoitus on sen verran älykkäästi kirjoitettu, että se onnistuu käsittelemään useimmat ongelmalliset puolet. Joskus ongelmakohtien esiin nostaminen tuntuu vain velvollisuudentuntoiselta suorittamiselta, kun Anders ja Morris pyrkivät sisällyttämään inhimillisyyden ja poliittisen korrektiuden samaan hengenvetoon.

Parhaiten ongelmallisuuden ja hauskuuden rajaa kävelee stand up -koomikko Iliza Shlesingerin näyttelemä hahmo, joka Sandra Bullockin tähdittämän Elämä pelissä -elokuvan innoittamana haaveilee atleettisesta—ja mieluiten mustaihoisesta—lapsesta, josta voisi muovata seuraavan urheilun supertähden.

Instant Family on hitusen odotettua räväkämpi perhekuvaus, mutta päätyy lopulta hyvin siirappiseksi. Eipä siinä mitään kamalaa ole. Elokuvan sanoma tuleekin suoraa perheoikeuden tuomarin suusta, kun tämä toteaa, että näin vaikeissa tarinoissa on joskus ihan tervetullutta, että kaikki päättyy hymyissä suin lällärikamaksi.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Aidosti koskettavia ja hauskoja hetkiä.

Huonoa: Muuttuu toisinaan turhan siirappiseksi.

Erityistä: Perustuu ohjaaja Sean Andersin omiin kokemuksiin.

Auramiehen kylmä kosto

doane gregory Liam Neeson on taas kerran karski mies oikeuden perässä.

Cold Pursuit (Iso-Britannia/Kanada/Norja/Yhdysvallat/Ranska, 2019)

Ohjaus: Hans Petter Moland. Käsikirjoitus: Frank Baldwin perustuen Kim Fupz Aakesonin käsikirjoittamaan elokuvaan.

Rooleissa: Liam Neeson, Tom Batemn, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern.

Kesto: 119 min. K-16.

Jos pitää Liam Neesonin toimintajännäreistä tyydyttää Cold Pursuit melko varmasti. Se on väkivaltainen kostoelokuva. Neeson on taas kerran yksin kaikkia vastaan -tilanteessa, ja murisee eläimellisesti uhreilleen.

Mitään syvällistä tai omaperäistä elokuvassa ei ole.

Hans Petter Moland on ohjannut saman elokuvan Norjassa vain muutama vuosi takaperin. Silloin pääroolissa nähtiin Stellan Skarsgård.

Ihan pelkkää tappamista Cold Pursuit ei kuitenkaan ole.

Moland väläyttelee hetkittäin tyyliä, joka miellyttää varmasti esimerkiksi Coen-veljesten ystäviä. Kylmästä synkkyydestä pilkahtaa aina toisinaan vinksahtanut huumori. Ylilyönnit voivat hyvin kuvattuina lisätä samaistumisen tuntua, katsojan vieraannuttamisen sijaan.

George Fentonin kansanmusiikin tunnelmia tapaileva musiikki syventää tumman komediallisia tuntoja.

Neesonin hahmo, Nels Coxman, on Kanadan perukoilla lumiauraa ajava, arvostettu kansalainen. Elämä saa uuden synkän suunnan, kun oma poika löytyy yliannostukseen kuolleena. Oman pojan menneisyydessä löytyy likatahroja. Coxman alkaa siivouspuuhiin.

Samalla gangstereiden leireissä kytee sodan siemenet.

Kirjavuutta elokuvaan tuovat sivuhahmot, joissa on tavanomaista enemmän sävyjä. Vaikka hahmoja on paljon – ripeästi hupeavin määrin – on kaikilla selvät luonteenpiirteet. Ainoa poikkeus on Laura Dernin näyttelemä vaimo, joka epäseremoniallisesti viskataan sivuun koko elokuvasta.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Monipuolinen hahmojoukko.

Huonoa: Melko tunteetonta tappamista.

Erityistä: Liam Neeson on maininnut suunnittelevansa toimintaelokuvien tekemistä.

Taas yksi karmiva lapsi

Rafy Jackson Robert Scott tarjoilee hyytäviä katseita taas yhdessä kauhuelokuvassa, jossa lapsi osoittautuu pahaksi.

The Prodigy (Kanada/Yhdysvallat, 2019)

Ohjaus: Nicholas McCarthy. Käsikirjoitus: Jeff Buhler.

Rooleissa: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Brittany Allen, Peter Mooney.

Kesto: 92 min. K-16.

Karmivat lapset ovat kauhuelokuvissa iänikuinen tehokeino. Viattoman kuoren sisältä kumpuava yliluonnollisuus on tuttua esimerkiksi Ennustus ja Manaaja -elokuvista.

The Prodigy on paljon edeltäjilleen velkaa. Se ei vain pysty lisäämään genreen yhtään mitään arvokasta.

Kertakäyttöistä kauhuviihdettä etsivä voi löytää kiksinsä. Infraäänet, shokkisäikyt ja kauhukertomuksien visuaaliset latteudet pitävät huolen siitä, että elokuva ainakin tuntuu siltä miltä sen pitäisi.

Elokuvan paras voimavara on Jackson Robert Scott. Nuoresta iästään huolimatta Scott on jo tottunut kauhuun. Tämän on voinut bongata jo Se -elokuvasta tai Fear of The Walking Dead -sarjasta.

Scott onnistuu luomaan kylmiä väreitä tuomalla viattomuuteensa pahaenteisyyttä. Sitten hahmo kehittyy valitettavasti lakonisuuden kautta kliseiseksi lapsihirviöksi.

Taylor Schilling yrittää parhaansa syventää äidin hahmoa, ilmentämällä yhtä vanhemmuuden kamalimmista peloista. Mitä tehdä, jos oma lapsi osoittautuu epäinhimilliseksi sosiopaatiksi?

Elokuva on parhaimmillaan sen kasvattaessa jännitystä piinaavaan hitaasti. Harmillisesti tekijät eivät ole löytäneet loppunäytöksiin mielenkiintoisia tapoja purkaa kyseistä jännitystä ja elokuva romahtaa itseensä.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Hyviä roolisuorituksia. Maltillisesti kasvava jännitys.

Huonoa: Kliseinen. Ei osaa päättää tarinaansa kiinnostavasti.

Erityistä: Jackson Robert Scott nähdään myöhemmin tänä vuonna Locke & Key -kauhusarjassa ja Se-elokuvan jatko-osassa.