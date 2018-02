Elokuva-arvio: Elokuva maailman huonoimmasta elokuvasta The Disaster Artist (Yhdysvallat, 2017) Ohjaus: James Franco. Käsikirjoitus: Scott Neustadter, Michael H. Weber. Rooleissa: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Ari Graynor, Jacki Weaver, Josh Hutcherson, Paul Scheer. Kesto: 104 min. K-7. Justina Mintz James Franco näyttelee harhaista elokuva ohjaaja Tommy Wiseauta, joka loi yhden rakastetuimmista huonoista elokuvista.

The Room on kulttimainetta nauttiva b-elokuva, jota on monesti tituleerattu myös maailman parhaaksi huonoksi elokuvaksi.

Sen luoja Tommy Wiseau on mysteerinen hahmo, joka ilmestyi tyhjästä ja onnistui kaivamaan jostain miljoonia luodakseen todella halvan näköisen ja todella kamalan elokuvan.



Francon veljekset, James ja Dave, tarjoavat hyvin erikoiset roolisuoritukset. James on tehnyt vaikuttavan muuntautumistempun näyttelemäkseen erikoislaatuiseksi Tommyksi. Pursuava energia on hämmentävää.

Dave sen sijaan on melko vaisu ja jatkuvasti hieman hukassa olevan tuntuinen Tommyn parhaan ystävän roolissa. On mahdoton sanoa, onko roolisuoritus aivan täydellisesti hahmonsa todelliset maneerit hallitseva, vai haparoiva.



Pikkurooleissa nähdään paljon komedioista tuttuja näyttelijöitä kuten Megan Mullany, Jackie Wiever, Zack Effron, Alison Brie ja Jason Mantzoukas. Mehukkaimmat osat ovat elokuvan tuotantoryhmän kantavia voimia näyttelevillä Paul Scheerilla ja myös elokuvan tuottajana toimivalla Seth Rogenilla.



Voi olla aivan ajatuksella tehtyä, tai sitten napakkaa ironiaa, että juuri James Franco on päätynyt ohjaamaan elokuvan Wiseusta.

Francon edellisistä yli kymmenestä ohjauksesta lähes kaikki ovat olleet lähes katselukelvotonta, tekotaiteellista potaskaa.

The Disaster Artistin kanssa hän näyttää hallitsevan perinteisen kerronnan. Voi olla, että ohjaaja on löytänyt toisesta jotain samaistuttavaa.

| Timo Alho



KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Yllättävän sydämellinen ja tuomitsematon.

Huonoa: Turhat Hollywood-julkkisten alkuhehkutukset.

Erityistä: Elokuvassa on lopputekstien jälkeinen kohtaus.