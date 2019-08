Imatralla aloittaa Vuoksen Neiet -tyttökuoro: Perustaja Hanna Saarelan pitkäaikainen haave toteutuu — "Ilolla odotan, että mitä kivaa tästä seuraa"

Imatralla aloittaa uusi Vuoksen Neiet -tyttökuoro. Imatran Immet -naiskuoron perustaja ja taiteellinen johtaja Hanna Saarela polkaisee käyntiin pitkään haaveilemansa 7—20 -vuotiaille tytöille suunnatun kuorotoiminnan nykyisen yhdistyksen alla.

Imatran Immet järjesti ilmaisen tyttökuorotoiminnan kokeiluviikonlopun toukokuussa, jonka myötä kiinnostusta kartoitettiin. Kurssille osallistui 23 nuorta 1.—9. -luokkalaisia, joista ala- ja yläkoululaisten jakauma oli Saarelan mukaan noin puolet ja puolet.

— Olen iloinen, että tuli niin monen ikäistä porukkaa. Yläkouluikäiset ilahduttivat erityisesti. Sen jälkeenkin tuli musiikkiluokkalaisia kyselemään, että on selkeästi kiinnostusta, Saarela iloitsee.

Ensimmäiset harjoitukset ovat avoimia yhteisharjoituksia, joiden yhteydessä kuoroon haluavien sävelkorvaa testataan pienimuotoisesti melodioiden ja rytmien osalta.

— Uskoisin, että kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Myöhemminkin voi tulla kokeilemaan, että tykkääkö, mutta katsotaan tarvitaanko lisäapuja jossain vaiheessa.

Yhtenä kokonaisuutena toimiva tyttökuoro jaotellaan nuorempien ja vanhempien ryhmiin. Ohjelmistoon voi täten sisällyttää ikään sopivaa materiaalia.

— Isompien kanssa voi ottaa englanninkielisiäkin lauluja. Nuoret saavat vaikuttaa esitettävään ja harjoiteltavaan ohjelmistoon, se lähtee tarpeen mukaan rakentumaan. Mennään laidasta laitaan ja katsotaan, minkälaista porukkaa on, Saarela kertoo.

Vuokset Neiet pääsevät esiintymään näillä näkymin ainakin kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlaan ja Imatran Impien joulukonserttiin.

— He saavat kokea ison porukan lauluvoiman, se on aika makeaa. Impien kanssa olen nähnyt sen, mikä voima siinä on, kun porukka tekee ilosta ja heittäytyy.

Tyttökuorotoiminta on musiikkia yläkoulussa ja lukiossa opettava Saarelan mukaan se, mitä Imatralta on puuttunut.

— Kuoroharrastuksen valtti on se, että se ei ole kallis harrastus, mutta sitoutumista se vaatii. Kuoron soundi ja ilmaisu hioutuu siinä. Mielenkiinnolla ja ilolla odotan, että mitä kivaa tästä seuraa.