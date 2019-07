Lappeenranta lahjoittaa ainutlaatuisen talonpoikaismiljöön Ylämaan kotiseutuyhdistykselle — Sotakuvan näyttämönäkin toiminut Pätärin talomuseo on ollut kiinni vuodesta 2014, vaikka kaupunki kunnosti salamaniskun aiheuttamat vahingot

Ylämaan kotiseutuyhdistys on tavoitellut Pätärin talomuseota vuodesta 2013. Aiemmin yhdistyksen rahalliset tarjoukset eivät ole kelvanneet kaupungille, nyt se saa lukuisia rakennuksia hallintaansa ilmaiseksi.

Lappeenrannan kaupunki lahjoittaa Ylämaalla sijaitsevan Pätärin talomuseon rakennukset ja rakennelmat sekä museoesineistön Ylämaan kotiseutuyhdistykselle. Kaupunki myös vuokraa yhdistykselle talomuseon noin 5 500 neliön suuruisen tontin 50 euron vuosivuokralla.

Kaupunginhallitus päätti kotiseutuyhdistykselle tehtävästä lahjoituksesta ja tontin vuokraamisesta alkuviikosta. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Vihdoinkin!, voisivat Ylämaan kotiseutuyhdistyksen jäsenet huudahtaa.

Ylijärven kylässä sijaitseva Pätärin talomuseo on autenttisena säilynyt, eteläkarjalainen maalaistalo pihapiireineen. Talo oli Ylämaan kunnan omistuksessa vuodesta 1978, mutta siirtyi Lappeenrannan ja Ylämaan kuntaliitoksen myötä Lappeenrannan omistukseen.

Kotiseutuyhdistys on tavoitellut talomuseota vuodesta 2013, mutta kaupunki ei ole taipunut.

Seppo Rautiovaara Pätärin talomuseon pihapiiriin kuuluu 1800-luvun loppupuolella rakennettu päärakennus ja talousrakennukset, viisi aittaa, sauna, navetta, puukatos sekä riihi. Kuva vuodelta 2006.

Ylämaan alueraati teki alkuvuodesta 2018 aloitteen omistajanvaihdoksesta esityksellä, jossa kotiseutuyhdistys ostaisi Pätärin talomuseon 50 eurolla ja vuokraisi tontin 50 eurolla vuosi. Talomuseo tuli nyt ilmaiseksi, vaikka kaupanteko on aiemmin tyssännyt juuri Lappeenrannan kaupungin esittämän hintapyynnön ja Ylämaan kotiseutuyhdistyksen tarjouksen väliseen isoon kuiluun.

Säästetty raha tulee tarpeeseen yhdistykselle.

Pätärin talomuseo on ollut suljettu kesästä 2014, jolloin salama iski Pätärin navetan läheiseen koivuun ja aiheutti vahinkoja historialliseen talonpoikaismiljööseen. Kaupunki korjasi vahingot, mutta piti silti ovet säpissä.

Aittarakennuksen katto vuotaa, ja sen vesikatto pitäisi saada kuntoon ensimmäisenä ennen syksyä. — Marja Hovi

Kiinni pitämisen taustalla ovat kaupungin säästötoimet. Lappeenrannan museoiden piti säästää, ja yksi kohde oli kuntaliitosten kautta museotoimen hallittaviksi päätyneiden paikallismuseoiden toiminnan lakkautus.

Pätärin ohella Nuijamaan museo ja Joutsenon pitäjäntupa sulkeutuvat. Joutsenon pitäjäntupa on siirtynyt yksityisen yrittäjän ylläpidettäväksi, mutta siellä ei ole ollut minkäänlaista toimintaa alkuvuoden 2018 jälkeen.

Mika Strandén Pätärin talomuseo oli Suomen sodista kertovan Hiljaisuus-elokuvan kuvauspaikkana helmikuussa 2011.

Talomuseon kannalta Lappeenrannan kaupungin viivyttely voi olla kohtalokasta. Rakennukset kaipaavat kunnostamista ja siivousta samalla, kun yhdistys on ikääntynyt ja kyllääntynyt odottelemaan omistuspäätöstä.

— Aittarakennuksen katto vuotaa, ja sen vesikatto pitäisi saada kuntoon ensimmäisenä ennen syksyä, Ylämaan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Marja Hovi kertoo.

Yhdistyksellä on toistasataa jäsentä, joista aktiivien lukumäärä on pieni. Korjaustöiden jälkeen he käärivät hihansa siivoustalkoissa, joita pää- ja muut rakennukset vaativat.

Talomuseon esineistöä on säilytetty päärakennuksen kamarissa kiinniolon vuosina.

Korjaaminen ja siivoaminen sekä niiden jälkeen ovien aukaiseminen edellyttävät rahoitusta. Hovin mukaan myös sen etsiminen ja hankkiminen Kotiseutuliitolta ja mahdollisilta säätiöiltä käynnistyy, mutta aikataulua sille ei ole.

— Kun paperit on allekirjoitettu, kartoitamme tilanteen. Toivottavasti intoa ainutlaatuisen kokonaisuuden ylläpitoon löytyy.

Pätärin navetassa on tallessa myös entisen Ylämaan kotiseutumuseon esineistö.