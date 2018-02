Uutisanalyysi: Vain joka toinen Elokuva Luotolan katsoja siirtyi Finnkinon asiakkaaksi Elokuvayleisön määrä väheni Lappeenrannassa tuntuvasti erinomaisena leffavuotena 2017. Lipputuloina Finnkino Strandin viime vuosi oli edellisiä tuottoisampi. Kai Skyttä Petteri Värtö Kolumnikuva verkkoon 2.2.2016 alkaen

Elokuvissa käynti on vähentynyt Lappeenrannassa kahden voimakkaan kasvuvuoden jälkeen. Leffayleisön määrä kaupungissa vuonna 2017 oli 132 200, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2016.

Lasku on merkittävä. Koko maassa leffakäynnit lisääntyivät liki neljä prosenttia viime vuonna ja olivat suurimmillaan sitten vuoden 1983. Lasku menee Finnkinon piikkiin. Perinteisten teattereiden lakkautus ei sujunut tyylillä.

Finnkinon yleisömäärä on kasvanut Lappeenrannassa joka vuosi, mutta vauhti hiipui, ja ketjun ajama elokuvakulttuurin kehitys tyssäsi, vaikka ohjelmistossa pyöri suuren yleisön elokuvia Tuntemattomasta ja Tähtien sodasta lähtien.

Maija Kaibijainen Finnkino Strandin avajaisten aikainen jono on vaikea toistaa Lappeenrannassa. Monopoliasema ei tarkoita helppoja hetkiä pörssiyritykselle, sillä osakas vaatii tuottoa, tilat ovat kalliit ja yleisöstäkin osa on perinteisten teattereiden puolella.

Finnkinon osuus lappeenrantalaisesta elokuvayleisöstä vuonna 2017 oli noin 90 prosenttia. Monikansallisen pörssiyhtiön osuus kasvoi tuntuvasti, sillä se alkoi toimia kaupungin ainoana teatteriyrityksenä huhtikuussa 2017.

Finnkinon toiminta Lappeenrannassa käynnistyi syksyllä 2015. Kotimaan ketjujohtaja osti paikallisen Elokuva Luotolan perinteiset teatterit maaliskuussa 2017 ja lakkautti Kino-Aulan ja Nuijamiehen toiminnan juhannuksena 2017.

Elokuva Luotolan osuus elokuvayleisöstä oli puolentoista vuoden päällekkäisen toiminnan aikana noin 40 prosenttia. Käyntimäärien lasku kertoo, että kaikki katsojat eivät ole siirtyneet perinteisistä teattereista Finnkino Strandiin.

Elokuva Luotolalla oli 59 000 katsojaa vuonna 2016, Finnkino Strandilla puolestaan 89 000. Finnkinossa kävi 118 000 katsojaa viime vuonna, joten vain joka toinen paikallisen perheyrityksen asiakas löysi Strandin lippuluukulle.

Ketjujohtajan äkkiväärä toiminta Kino-Aulan ja Nuijamiehen kanssa on iso imagohaitta sen brändille Lappeenrannassa. Haitan kestoa on vaikea arvioida, mutta talouslukujen valossa kilpailijan osto ja teattereiden lahtaus oli järkevää.

Finnkino toimii Isossa-Kristiinassa uusissa tiloissa pitkällä vuokrasopimuksella. Maaliskuun 2017 jälkeen se on saanut kaikki Lappeenrannan lipputulot, jotka olivat 1,5 miljoonaa euroa viime vuonna ja kasvoivat kaksi prosenttia edellisestä.

Lipputuloissa näkyy Finnkinon monopoliasema. Strandin avajais- ja synttäritarjoukset vuosina 2015 ja 2016 olivat mittavia, eikä aleja maakunnan kalleimpien leffalippujen teatterissa enää nähty, kun Elokuva Luotolan toiminta päättyi.

Koko maassa elokuvateattereiden lipputulot kasvoivat kymmenen prosenttia vuonna 2017, mikä on rajusti Lappeenrannan prosentteja enemmän. Lappeenrantalainen elokuvakatsoja näyttää siis osin boikotoivan Strandin lippuluukkua.

Elokuva Luotolan ja Finnkinon välinen sopimus liiketoiminnan ja teatteri-irtaimiston ostamisesta ei ole julkinen. Finnkinon taloudellisen sijoituksen kokoluokasta saa jotain osviittaa, kun vuoden 2017 verotus valmistuu ensi marraskuussa.

Eteläkarjalaisen leffayleisön määrä vuonna 2017 putosi Lappeenrannan laskun myötä edellisvuodesta. Etelä-Saimaa kertoi aiemmin Parikkalan Kino Patteryn yleisömääräksi 3 000 ja Imatran Bio Vuoksen 37 000 henkeä viime vuonna.

Osa Elokuva Luotolan yleisöstä on siirtänyt leffakäyntinsä Vuoksenniskan funkkisteatteriin, mutta tätäkin enemmän vaikutusta kävijämäärän laskuun Lappeenrannassa on erinomaisena elokuvavuotena 2017 ollut Finnkinon toiminnalla.

Mika Strandén Finnkino herätti huomiota tullessaan kaupunkiin syksyllä 2015 ja ärtymystä lakkauttaessaan kaupungin perinteiset elokuvateatterit kesällä 2017.

Elokuvayleisö Lappeenrannassa

2015: 123 000 kävijää. Kasvua edellisvuodesta 37 prosenttia. Finnkino Strandin katsojat 32 000 (Finnkino Strand aloitti 30.9.2015).

2016: 148 000 kävijää. Kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia. Finnkino Strandin katsojat 89 000.

2017: 132 000 kävijää. Laskua edellisvuodesta 11 prosenttia. Finnkino Strandin katsojat 118 000 (Elokuva Luotola lopetti 30.3.2017).

Ennen Finnkino Strandin avautumista Lappeenrannassa on 2010-luvulla käyty enimmillään elokuvissa vuonna 2012, 103 000 kertaa.

Finnkino ei kerro teatterikohtaisia tietoja. Jutussa esitetyt luvut perustuvat elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestön, Suomen Filmikamarin, tilastotietoihin.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.