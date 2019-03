Kommentti: Iso toimija tulee aina aurattua tietä pitkin — Linnoituksessa tapahtui ihan tavallinen kehityskulku

Gentrifikaatio on sosiologien 55 vuotta sitten lanseeraama termi. Se tarkoittaa tavallisesti alueen tai kaupunginosan muuttumista sekä paremman väen paikaksi että turvallisemmaksi.

Kehruuhuone-uutisen kommentoinneissa on yleisesti oltu huolissaan paikan ketjuistumisesta, ja sillä on ajateltu olevan vain ravintola- ja tapahtumatilaa huonompaan vieviä vaikutuksia.

Itselleni uutisesta tuli ensimmäisenä mieleen tämän tekstin alussa mainittu termi. Suuren yrityksen marssiminen paikalle tarkoittaa, että Linnoituksesta on tullut riskitön toimintamiljöö.

Linnoituksessa on pitkään ollut sekä kaupungin museot että taiteen perusopetuksen kouluja, mutta myös kaupungin varastotilaa ja vuokra-asuntoja. Perinteisiä huonon paikan merkkejä.

2000-luvulla rahaa on pantu kuoseihin, ja varastorakennuksista on versonut gallerioita, kahviloita ja käsityöpajoja sekä toimistoja. Jotain on tehty oikein, ja tällaista siitä yleensä seuraa.