Kaupunginorkesterin kapellimestari vaihtuu — Vytautas Lukociuksen kausi kesti Lappeenrannassa neljä vuotta

Lappeenrannan kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja vaihtuu tämän vuoden lopussa. Orkesteria vuoden 2016 alusta kaksi kaksivuotiskautta johtaneen Vytautas Lukociuksen toimikausi päättyy joulukuussa 2019.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kapellimestarin määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisesta keskiviikkona. Kokouksen esityslistalle laaditun selvityksen mukaan Lukociuksen kausi päättyy yhteisymmärryksessä.

Liettualainen Lukocius on syntynyt vuonna 1976 ja hänellä on tutkinnot sekä kotimaansa kouluista että Sibelius-Akatemiasta. Lukocius on kokemukseltaan monipuolinen kapellimestari ja sen vuoksi hänet aikoinaan valittiin Suomen pienimmän sinfoniaorkesterin johtajaksi Lappeenrantaan. Hänen edeltäjiensä, Jan Söderblom (2001—2007) ja Tibor Bogányi (2008—2015), kaudet orkesterin johdossa olivat huomattavasti pitempiä.

— Hyvin on mennyt. Molemmin puolin on ollut hyviä hetkiä, kaupunginorkesterin intendentti Milko Vesalainen tyytyy toteamaan johtajan ja orkesterin suhteesta.

Intendentti kertoo orkesterin odottavan nyt kaupungin ja lautakunnan näkemyksiä orkesteritoiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa. Hänen mukaansa orkesteri testaa itse jatkuvasti kapellimestareita, kun nämä heiluttavat tahtipuikkoa orkesterin konserteissa esityskaudella.

— Tuntosarvet ovat pystyssä koko ajan, mutta uutta kapellimestaria ei ole helppo löytää.

Orkesteria johtamassa käyneitä nuoria kapellimestareita, kuten vaikkapa Dalia Stasevska, joka kisasi Lappeenrannan-paikasta Lukociuksen kanssa vuonna 2015, on kiinnitetty sekä kotimaisiin että ulkomaisiin orkestereihin. Stasevska esimerkiksi nimitettiin Britannian yleisradioyhtiön BBC:n sinfoniaorkesterin vakituiseksi päävierailijaksi tammikuussa 2019.

Seuraava kapellimestarilupaus on jo kaupungissa. Taavi Oramo harjoittaa parhaillaan orkesteria ja sen solisteja Lappeen Marian kirkon pääsiäiskonserttia varten. J.S. Bachin Johannespassio soi siellä keskiviikkona.