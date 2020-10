Sellotaiteilija David Geringas roudaa Lappeenranta-salin konserttiin lähes 300 vuotta vanhan italialaisen aarteen – Solistivieraan soittimen hinta on kaksinkertainen kaupunginorkesterin vuosibudjettiin verrattuna

Italialaisen Giovanni Battista Guadagninin rakentamista soittimista on maksettu enimmillään yli kaksi miljoonaa euroa. Orkesterin sellistivieras pyytäisi vielä miljoonan lisää.

Sellotaiteilija David Geringas vierailee Lappeenrannan kaupunginorkesterin solistina torstaina. Geringas on syntynyt vuonna 1946 Vilnassa, joka nyt on Liettuan pääkaupunki, mutta joka tuolloin oli osa läntistä Neuvostoliittoa.

Sellisti aloittikin opiskelunsa Moskovan konservatoriossa Mstsislav Rostropovitshin oppilaana vuonna 1963 ja voitti kansainvälisen Tshaikovski-kilpailun vuonna 1970.

Geringas soittaa Sellon soidessa -konsertissa kaksi biisiä: Robert Schumannin Sellokonserton ja Anatolijus Senderovan Adagion baletista Desdemonda.

LKO David Geringas on esiintynyt säännöllisesti maailman huippuorkestereiden solistina. Nyt hän vierailee Lappeenrannan kaupunginorkesterin solistina.

Geringas on pitkän uransa aikana esittänyt lukuisia kappaleita, merkittäviä sellokonserttoja ja uusien selloteoksien kantaesityksiä. Hänen soittimensa on rakentanut italialainen Giovanni Battista Guadagnini (1711–1786), joka on soitinvalmistajana likimain maanmiehensä Antonio Stradivarin veroinen legenda.

Suomessa Guadagninin tekemiä jousisoittimia on ainakin Lähi Tapiolan omistuksessa yksi viulu. Vakuutusyhtiö hankki Guadagninin vuosina 1746–1747 rakentaman instrumentin kokoelmaansa kesäkuussa 2017. Vuosi eteenpäin, ja Guadagninin tekemästä viulusta maksettiin ennätyshinta: 1 804 000 euroa.

Ennätyshinta kaksi vuotta sitten

Italialaisen mestarin selloista on maksettu vielä viulujakin enemmän. Ennätys on marraskuulta 2018, jolloin Guadagninin Torinon-kauden (1771 lähtien) sello huudettiin omaksi 2 187 000 eurolla.

Geringasin käyttämä sello on vuodelta 1761, jolloin sen rakentaja asui Parmassa. Soittajalla on muitakin selloja, mutta hän kertoo rakastavansa tätä 260 vuotta vanhaa italialaista soitinta yli kaiken.

Ja kyllä, tunteilla on nostattavaa arvoa, sillä sellisti arvioi, että hänen instrumenttiinsa pitäisi todennäköisesti lisätä miljoona euroa huutokaupan huippuhinnan päälle.

Jos se joskus olisi siis kaupan.

Lappeenrannan kaupunginorkesteri on Suomen pienin sinfoniaorkesteri. Myös orkesterin kaupungilta saama taloudellinen tuki kaupunkilaista kohti on pienin muihin sinfoniaorkestereihin verrattuna.

Päivi Virta-Salo

21 soittajan kokoonpanon vuosittainen budjetti on viime vuosina ollut noin 1,5 miljoonaa euroa. Orkesteri soisi siis kaksi vuotta summalla, jonka arvoiseksi sen solistivierailija arvioi oman työkalunsa.

David Geringas, Vytautas Lukočius ja Milko Vesalainen keskustelevat Saima-klubilla Lappeenrannan pääkirjastossa 14.10. kello 18.

Sellon soidessa -konsertti Lappeenranta-salissa 15.10. kello 19. Johtaa Lukočius, solisti Geringas, ohjelmistossa Schumannin ja Senderovan lisäksi Mendelssohn: Sinfonia nro 4.