Vesivahinko sulkee kahvila Luovuuden – Kimpisen talon taukopaikka on kiinni ainakin kuukauden

Vanha viemäriputki keräsi liitoskohtaansa kaikenlaista tuketta vuosia Kinnusen talon pihalla Lappeenrannassa. Yhtenä perjantai-iltana juuri ennen sulkemisaikaa putki ei enää kyennyt pidättelemään, vaan aiheutti vedenpaisumuksen Kahvila Luovuuden henkilökunnan vessassa.

Vessan ohella vettä kulkeutui Luovuuden kabinettiin ja muihin asiakastiloihin. Vesivahingon seurauksena tehtävä lattiaremontti sulkee kahvilan ainakin tammikuuksi.

– Vettä pulppusi niin hurjaa vauhtia, että jouduimme hälyttämään pelastuslaitoksen paikalle, kun emme ehtineet kuivata sitä mukaa, kun vettä tuli, Maija-Liisa Blauberg kertoo.

Hän ja kaksi muuta kahvilaa pyörittävää sisarusta, Ulla-Maarit Ruosteinen ja Paula Vuori, pitävät siunauksena, että vesivahinko sattui kahvilan ollessa auki.

Jos vesi olisi saanut ryöpytä vapaasti kahvilaan läpi yön seuraavaan aamuun, kahvilaa avaamaan tullutta olisi odottanut todennäköisesti lohduton näky.

– Sehän olisi ollut katastrofi, sisarukset sanovat kuin yhdestä suusta.

Kahvilaan virrannut vesi oli yrittäjien mukaan puhdasta viemärivettä. Muille Kinnusen talon liikehuoneistoille viemäriputken rikkoutumisesta ja vuotaneesta vedestä ei ole koitunut minkäänlaista haittaa.

Anu Kiljunen Kahvila Luovuus on toiminut Kinnusen talon kulmassa elokuun 2020 alusta.

Hyvä alku tyssää remonttiin

Kahvila Luovuus sulkee ovensa uudenvuodenaattona, ja lattiaremontti alkaa 4. tammikuuta.

Kahvilan lattiaan on vesivahingon jälkeen porattu reikiä veden virtauksen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen selvittämiseksi, mutta lopullisesti vauriot selviävät, kun yrittäjien asentama parkettilaminaatti revitään kokonaan auki remontin yhteydessä.

– Kabinetti pitää avata kokonaan, mutta kahvilan puoleltakin pitää tarkastaa, miten pitkälle vesi ehti tuhoa tehdä, Blauberg sanoo.

Yrittäjien mukaan on todennäköistä, että kahvilan lattia menee kokonaan uusiksi, sillä vastaavaa parkettia ei saatane.

– Tämä on vahinko, jolle ei mahda mitään, mutta joka harmittaa todella kovasti. Kahvilalla on ollut hyvä alku koronasta ja kaikesta muusta huolimatta, ja nyt se pitää panna heti kiinni, he toteavat.

Vettä pulppusi hurjaa vauhtia. — Maija-Liisa Blauberg

Luovuus oli tarkoitus avata viime kesän alussa, mutta koronapandemia sotki suunnitelmia ja viivästytti ovien avaamista elokuun alkuun.

Käynnistämisvaikeuksista huolimatta Luovuus, jossa kahvilan lisäksi toimii käsityöpaja ja sisustuspuoti, on otettu hyvin vastaan, ja se on ollut suosittu tapaamispaikka läpi syksyn.

– Vesivahinko ei ole häirinnyt toimintaa, vaikka parketista näkeekin sen kärsineen.

Anu Kiljunen Kahvila Luovuuden lattiaan on porattu reikiä vedestä koituneen vahingon laajuuden selvittämiseksi.

Remontin löydökset jännittävät

Vesivahinko sattui lokakuun loppupuolella, mutta yrittäjät sopivat vakuutusyhtiön kanssa remontin ajankohdaksi tammikuun, perinteisesti vuoden hiljaisimman ajan kahvila- ja ravintola-alalla.

– Sitä saattoi viirata eteenpäin, sillä vesi ei ehdi vahingoittaa rakenteita näin lyhyessä ajassa, Blauberg kertoo.

Lattian avaaminen tammikuun alussa paljastaa paitsi vesivahingon aiheuttamat vauriot myös, millainen vuonna 1909 rakennetun Kinnusen talon perusta kulmahuoneiston lattian alla on ja millainen sen kunto on.

– Se kiinnostaa meitäkin, yrittäjät sanovat.

Yllätykset ovat tavallisia vanhoja taloja saneerattaessa, ja niitä on tullut vastaan myös syksystä 2018 remontoidussa Kinnusen talossa jo ennen Luovuuden alkavaa lattiaremonttia.

– Sittenhän sen näkee, Blauberg tiivistää tuntemuksensa.

Hän ei ripottele tuhkaa kahvilan päälle, vaan pohtii, että voihan lattiakerrosten alla olla pelkkää hiekkaakin.

– Vesi imeytyy siihen aika hyvin.

Yrittäjien toiveena on avata kahvila jälleen helmikuussa, mutta se riippuu remontin kestosta ja löydöksistä.