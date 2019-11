Yhdysvalloissa menestyvä, isoja yleisöjä keräävä stand up -koomikko Ismo Leikola ei päässyt Lappeenranta-saliin, vaan päätyi esiintymään Old Cockin kellarissa — Komiikan superammattilainen pystyi täyttämään lappeenrantalaisyleisön kovat odotukset

Vain muutama päivä sitten Los Angelesista Suomeen saapunut Ismo Leikola esiintyi lauantai-iltana Lappeenrannassa Jos nyt ihan rehellisiä ollaan –nimisellä kiertueellaan.

Kiertueen muissa kaupungeissa keikkapaikat ovat pääosin isoja ja nimekkäitä, kuten Lahden Sibeliustalo ja Turun Logomo. Lappeenrannassa esiintymispaikkana on kuitenkin Old Cockin kellari.

Old Cock on toki Leikolalle entuudestaan tuttu ja mieluisa paikka, jossa hän on pitkän uransa aikana esiintynyt useita kertoja.

— Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, olisin totta kai esiintynyt Lappeenranta-salissa, jos se olisi ollut saatavilla, Leikola sanoo.

Lappeenranta-salin oli ehtinyt varata oopperalaulaja Jyrki Anttila Kreivitär Mariza –operettia varten.

Oli päivänselvää, että lavalla oli alan superammattilainen, jonka menestystä maailmalla ei tarvitse ihmetellä.

Old Cockin kellariin mahtuu kerrallaan yleisöä vain reilut 200 henkeä, joten Leikola urakoi peräkkäin kaksi esitystä, jotka oli myyty loppuun jo aikoja sitten.

Parituntisen keikkasetin vetäminen kahdesti peräkkäin ei kuitenkaan ole edes Leikolan kaltaiselle konkarille helppoa.

— Kyllä siinä jo ihan äänikin alkaa olla kovilla, koomikko sanoo.

Suomalaisesta kulttuurista riittää ammennettavaa

Oli ehkä kuitenkin yleisön onni, että Leikola päätyi Old Cockin kellariin, joka on tumma ja matala, klubimainen tila. Sen intiimi tunnelma sopii erinomaisesti stand upille.

Ehkä osin senkin ansiosta Leikola onnistui luomaan esitykseensä lämpimän ja läheisen tunnelman heti alkuminuuteilta. Niin läheisen, että heti ryhdyttiin puhumaan muun muassa koomikon vatsan toiminnasta: Jos jet lagista kärsivä kroppa elää edelleen Amerikan ajassa, aamukakkakin saattaa iskeä kesken iltakeikan.

Mika Strandén Ismo Leikola päätti esityksensä hulvattomaan laulusikermään.

Pääosin Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -show ei kuitenkaan turvaudu pissakakka-huumoriin eikä muuhunkaan alatyyliin.

Jo neljä vuotta Yhdysvalloissa asunut Leikola tekee oivaltavia ja tunnistettavuudessaan riemastuttavia havaintoja suomalaisesta kulttuurista. Tällä kertaa Leikola ottaa ilon irti muun muassa sanonnoista ”jos nyt ihan rehellisiä ollaan”, ”ei minun takiani tarvitse” ja ”ihan sama”.

Esiin nousee niin suomalaisten kova viinan käyttö, itsensä vähättely kuin kursailu, mutta Leikola onnistuu leikittelemään näilläkin onneksi niin, ettei tule tympeää makua kuluneista stereotypioista. Viittaukset suomalaisten himoon ilmaisia ämpäreitä kohtaan ei tosin jaksanut enää naurattaa edes Leikolan tulkitsemana.

Lappeenranta oli kiertueen toinen etappi

Koomikko teki huumoria myös uniongelmistaan. Jokainen yönsä huonosti nukkunut tietää, miten raivostuttavaa on, jos remonttimiehet tulevat naapuriin piikkailemaan ja porailemaan jo kukon laulun aikaan.

Leikolaa tämä on pänninyt ilmeisesti aika monta kertaa, sillä aiheelle on pyhitetty pitkä, mutta riemastuttava biisisikermä.

Lappeenranta oli Leikolan kiertueen toinen etappi, minkä takia setti ei koomikon mukaan ollut vielä valmis. Tällaista kuvaa ei varmasti kuitenkaan yleisölle jäänyt, vaan oli päivänselvää, että lavalla oli alan superammattilainen, jonka menestystä maailmalla ei tarvitse ihmetellä.