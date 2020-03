Tosi-tv:ssä tärkeintä on iso ja aito tunne, niin ruudussa kuin kotisohvalla – Psykologi Laura Stenroosin mukaan ohjelmiin osallistuvia pidetään turhaan sylkykuppeina

Tempparit, Love Island, Big Brother, Häät sulhasen tapaan ja niin edelleen. Oletko koskaan katsonut tosi-tv:tä siihen osallistuvien tekoja kauhistellen tai nolostellen?

Jos, niin et ole yksin. Tosi-tv -ohjelmissa liioittelu on hyvästä, sillä rohkeita liikkeitä tekevä pelaaja on yhtä kuin viihdyttävä pelaaja.

– Katsojat pitävät sellaisista ohjelmista, joissa asiat tehdään isosti. Katsojat pitävät myös sellaisista osallistujista, jotka tekevät asiat isosti, toteaa Outi Keskevaari.

Hän on käsikirjoittanut lukuisia realityohjelmien suomalaisversioita vuodesta 2005 lähtien, Selviytyjistä Temptation Islandiin ja Paratiisihotellista Hell's Kitcheniin.

– Sanon niihin osallistujille aina, että olkaa omia itsejänne, mutta 200-prosenttisesti. Älkää pelätkö isoja peliliikkeitä.

Koska tv operoi visuaalisuuden ja kuuloaistin varassa, seinäruusut jäävät pimentoon, sanoo myös psykologi Laura Stenroos. Hän toimii ohjelmiin osallistuvien tukena, sekä kuvausten alkamista ennen, että niiden jälkeen. Myös hän on tehnyt töitä lukuisten sarjojen parissa, Big Brotherista Love Islandiin.

– Kiinnostava persoona voi olla millainen tahansa, kunhan hän on korostetusti omankaltaisensa. Roolia ei kannata ottaa.

"Isoja peliliikkeitä ei kannata välttää"

Realityohjelman katsoja ei katso siihen osallistuvaa ihmistä kokonaisena ihmisenä, vaan hahmona, Keskevaari sanoo. Melkein kuin karikatyyrinä.

– Tämän oivaltaminen buustaa myös ohjelmaan osallistujaa isojen peliliikkeiden tekemiseen.

Keskevaarin mukaan toisten selkään puukottaminen on suomalaisille tosi-tv -ohjelmiin osallistujille vaikeaa. Hänen mukaansa heidän ei kuitenkaan kannata välttää radikaalien ratkaisujen tekemistä, tai pelätä esimerkiksi ohjelmassa syntyvien kaverisuhteiden menettämistä. Yhteisen kokemuksen ainutlaatuisuus kantaa myös kuvausten jälkeen. – Vaikka pienemmät liikkeet olisivat turvallisempia, moni itseään hillinnyt osallistuja katuu itsensä hillitsemistä jälkeenpäin, Keskevaari sanoo.

Tärkeintä on aito tunne

Moni reality perustuu syvien tunteiden hakemiselle. Aito tunne koskettaa ja koukuttaa katsojia, oli se sitten melkein mikä vain: myötähäpeä, ylpeys, tai vaikka pelko jonkun puolesta.

– Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa yksi sanoo rakastavansa toista, mutta vain hyötyäkseen hänestä. Katsoja voi katsella sitä kumman näkökulmasta tahansa, tuntien sääliä vedätettyä kohtaan, tai vaikka ylpeyttä vedättäjän puolesta, Keskevaari sanoo.

Sillä meissä kaikissa asuu tirkistelynhalu. Ja tosi-tv poistaa siitä vastuun.

– Oikeassa elämässä ihminen voisi tuntea velvollisuutta kertoa asiasta vedätetylle. Tosi-tv:ssä katsojan ei tarvitse osallistua tilanteeseen.

Yhtä intensiivisiä kokemuksia tulee vain harvoin

Jos ei muuta, niin ainakin äiti seuraa ja tykkää Facebookissa, ja sitten tulee se yleisyysharha, että koko maailma seuraa ja tykkää. — Janne Viljamaa

Joskus ohjelmiin osallistuneet ihmiset toteavat, että heidät on leikattu näyttämään tietynlaisilta, oikeasti he ovat aivan erilaisia.

– Siihen voimme sanoa vain, että sellainen sinä olit siellä, sanoo Keskevaari.

Realityjä tehdään nopeasti. Niiden tuotantotiimeille ihmisistä näkyvät vain ne vahvimmat puolet, ja leikkaamon pöydillä niitä vielä korostetaan entisestään. Ihmisiä tyypitellään, sillä erilaiset tyypit jäävät katsojien mieliin.

– Lisäksi osallistujiin vaikuttaa myös tositv-kupla, eli se, kun olet pitkiä aikoja tuntemattomien kanssa, tilanteessa josta et pääse pois, ja joukossa on myös sellaista väkeä, joiden kanssa et tule toimeen. Silloin ihmisistä voi nousta esiin uudenlaisia puolia. Mutta kenestäkään ei voi tehdä sellaista, mitä hän ei oikeasti ole, Keskevaari sanoo.

Kuvauskupla on voimakkaampi, kuin voisi ennalta arvata, sanoo myös Stenroos, sillä oikeassa elämässä aikuiset ihmiset joutuvat yhtä intensiivisten kokemusten äärelle todella harvoin. Kuvausten aikana tunteet voimistuvat ja normaali ajantaju muuttuu, hän kertoo.

– Vaikka tämä kuinka on viihdettä ja bisnestä, niin tämä on myös matka itseen. Näissä ohjelmissa on aikaa ajatella, eikä paikalla yleensä ole kovin paljoa ulkopuolisia ärsykkeitä. Ihminen joutuu kohtaamaan sellaista oman päänsä sisältöä, jota normaalielämässä välttelisi, vaikka lähtemällä lenkille tai kaljalle.

Hankalin hetki on televisioinnin jälkeen

Ohjelmaan osallistuminen on monille unohtumaton asia. Hankalin hetki koittaa yleensä televisioinnin jälkeen, siinä vaiheessa kun osallistuja joutuu kohtaamaan muiden reaktiot ja kommentoinnit. Se kuitenkin kestää vain aikansa.

– Olen aika varma, että yksi tai kaksi Temptation island -ohjelmaan osallistunutta paria katuu siihen osallistumistaan. Mutta yleensä kirjoittelun mentyä ohi osallistujat alkavat kokea iloa siitä, että elämässä on ollut tällainen erikoinen jakso, Keskevaari sanoo.

Stenroos toivoo, että sylkykuppina ja myötähävettävänä oleminen pikkuhiljaa väistyisi, sillä ohjelmat antavat katsojilleen myös mallia, hyvässä ja pahassa.

– Ajatellaan vaikka ensimmäisen kauden Love Islandia ja niitä nuoria miehiä, jotka puhuivat tunteistaan ja halailivat toisiaan. Kyllä se antaa käyttäytymisen mallia muille nuorille mehille. Tai Vain elämää -sarjaa, jossa julkkiset puhuvat kipukohdistaan. Katsojalle on varmasti lohdullista huomata, että joku muukin voi kärsiä kenties samanlaisesta asiasta, kuin hän itse.

Myötähäpeää on kahta laatua

Entä se ruudun ääressä tunnettu myötähäpeä? Sitä on kahdenlaista, toteaa häpeää paljon tutkinut sosiaalipsykologi Janne Viljamaa.

– Toinen myötähäpeän laji on sellaista hiljaista ja surullista, sitä että voi ei, siellä se urpo itseään nolaa. Se on oikeaa myötähäpeää ja sitä tuntevat yleensä introvertit, muun muassa siksi, että heidät on tutkimuksissa todettu keskimäärin ekstroverttejä tunneälykkäämmiksi, hän sanoo.

Se toinen myötähäpeä, jota julistetaan suureen ääneen, on lähinnä ilkeyttä ja oman fiksuuden korostamista. Se on tyypillisempää ekstroverteille, heille joille on tärkeää se, että heistä pidetään ja että kaikki ovat heidän kanssaan samaa mieltä – silti, että he itsekin tykkäävät erottua massasta.

Mutta voi niitä oman fiksuutensa korostajia olla myös tosi-tv -ohjelmiin osallistuvissa.

– Ennen kylähullut munasivat itsensä R-kioskeilla, nyt kuka tahansa voi päätyä kansainväliseksi meemiksi. Media on pirstoutunut niin pieniin ryhmiin, että jokainen voi löytää sieltä sellaisen porukan, jonka piirissä pääsee olemaan sankari. Jos ei muuta, niin ainakin äiti seuraa ja tykkää Facebookissa, ja sitten tulee se yleisyysharha, että koko maailma seuraa ja tykkää, Viljamaa toteaa.