Analyysi: Miksi kaupunginteatterin kasvuvauhti hyytyi? — Mahdollisia selityksiä ovat runsas muu kulttuuritarjonta ja lappeenrantalaisten kyllästyminen sisäisesti eripuraiselta näyttävään taloon

Esitysten täyttöaste pitänee talouden plussalla. Teatterinjohtaja on talon ulkopuolella pidetty mainosmies, mutta talon sisällä tekijöiden on keksittävä keinot teatteria karttavien kaupunkilaisten houkutteluun. Kulttuuritarjonta on hurjaa, ja moni kilpailija myy tuotetta teatteria halvemmalla.