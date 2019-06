Luumäen uuden teatteritapahtuman perusta on Jouni Hentun ja Juha Hurmeen yhteistyö. Hurmeen ohjaamat näytelmät esittelevät Maiju Lassilan ja Volter Kilven tekstejä ja viitoittavat teatteriohjelmistojen sisällön: paljon kotimaista komediaa ja varsin vähän lastenteatteria.

Taavetin linnoitus palaa eteläkarjalaiselle teatterikartalle komeasti. Linnoituksessa on nähty kesäteatteria viimeksi vuosituhannen alussa, mutta nyt sinne syntyy viikonlopun mittainen teatterifestivaali heinäkuussa.

Teatteripäivien takana on Taavetin nuorisoseuran kasvatti Jouni Henttu ja hänen yhteistyönsä kirjailija-ohjaaja Juha Hurmeen kanssa. Henttu on muuttanut Luumäeltä vuonna 1999 ja opiskellut teatteriohjaajaksi Kokkolassa, jossa Hurme oli hänen opettajiaan.

Ensimmäiset yhteiset tuotannot syntyivät Pentti Haanpään satavuotisfestivaalille vuonna 2005, ja samanlaisten tapahtumien materiaali on runko myös Taavetissa.

— Esityksiä on kertynyt Hailuodon teatterifestivaaleilta ja Volter Kilpi -kirjallisuusviikoilta, jossa meidän osuus päättyi vuosi sitten. Materiaalia on paljon, ja Linnoitus mahtava paikka sen esittämiseen, Henttu kertoo.

Volter Kilven ohella Taavetin teatteripäivien esitysten kirjailijanimi on Maiju Lassila, jolla oli tuplajuhlavuosi viime vuonna. Nimeä käyttäneen Algot Untolan syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta ja kuolemasta 100.

Hurmeen Lassila-sarjassa on kuusi näytelmää, joista nähdään kolme, Kilven tekstejä on kaksi. Näiden lisäksi Taavetin teatteripäivien ohjelmistossa on Heikki Hervan monologi Herra von Trapp & musiikin sointi.

Hurmekin on yhdessä esityksessä näyttämöllä yksin, mutta Lassila-näytelmät hän on ohjannut alun perin porilaisen Otava Ensemblen esitettäväksi. Toinen teatteriporukka festivaalilla on Tomi Alatalo & kumppanit.

Muille näyttämöille suunnitellut esitykset toimivat Hentun mukaan mainiosti Taavetin linnoituksessa.

— Juhan dramatisointeja ja ohjauksia on veivattu suollakin, joten ne ovat siirrettävissä mihin tahansa, hän nauraa.

Festivaali tuo näytelmien lisäksi Luumäelle 15 esiintyjää. Hurme on aiemmin vieraillut Puupää-monologinsa kanssa Luumäen Toukolassa, mutta näyttelijöiden majoituksen järjestäminen on ollut Hentun kontolla.

Hurme ja hänen kanssaan toimivat teatteriensemblet ovat tottuneita retkeilijöitä. He saapuvat tapahtumaan telttojen kanssa, mutta joitakin vaatimuksia porukalla on.

— Pitää olla nuotiopaikka ja sauna, Henttu sanoo.

Fasiliteetit aamupuuron keittämiseen ja saunan lämmittämiseen löytyivät Luumäen kunnan nykyisin omistamalta vanhalta veteraanien majalta. Jos kaikki ”menee ilman kommervenkkejä”, taiteilijat tulevat uudestaan.

— Teatteripäiviä on tarkoitus jatkaa, jos ne pyörähtävät hyvin liikkeelle, Henttu kertoo.

Ajatukset ovat jo niin pitkällä, että seuraavia tapahtumia varten on tarkoitus tuottaa omaa ja uutta ohjelmistoa.

Irti-teatteri Irti-teatterin Syntipukki-näytelmässä roolit vaihtuvat lennosta. Kuvassa Markus Miettinen ja Viena Kostamo esityksen sisätilaversiossa.

Teattereiden ulkoilmakausi käynnistyy Etelä-Karjalassa sunnuntaina. Imatran Irti-teatteri tuo Asemapaikan näyttämölle toukokuussa sisätiloissa ensi-iltansa saaneen suomalaisen farssiklassikon Syntipukki.

Irtin Agapetus-sovituksessa erityistä on esiintyjien roolien arpominen jokaisessa näytöksessä. Agapetus ja Hurmeen ohjaukset viitoittavat koko kesän kattauksen. Komediallinen kotimainen näytelmä täyttää teattereiden ohjelmiston.

Draamallisempaa tarinankuljetusta tarjoaa Lappeenrannan kesäteatteri, jossa Polar-tuotanto tekee ensimmäisen teatteriproduktionsa ja kertoo Kari Tapion tarinan, sekä Tasihinin talolla, jossa Juho Liiran perustama Inkerin kansallisteatteri esittää Shakespearen rakkausklassikon.

Tasihinin talolla on yleensä nähty lasten ja nuorten teatteria, mutta tänä kesänä sellaista tarjoilee maakunnassa ainoastaan Irti-teatteri, kun sen Pekka Töpöhäntä nousee Asemapaikan näyttämölle heinäkuussa.

Minna Mänttäri Juho Liira on erikoistunut historiallisiin näytelmiin ja niiden häppeninki-tyyliseen esittämiseen. Täksi kesäksi hän ohjaa Shakespearea Tasihinin talolle. Taustalla Ella Silvennoinen.

Kesäteattereita Etelä-Karjalassa

9.—25.6. Asemapaikan kesäteatteri

Irti-teatteri: Syntipukki — Agapetuksen hillitön hupailu

Vuoksenniskan työväentalo Imatra (Virtakuja 4)

www.vunsry.net

25.6.—3.8. Lappeenrannan kesäteatteri

Olen suomalainen — näytelmä Kari Tapion elämästä

(Kristiinankatu 2b)

www.lappeenrannankesateatteri.fi

27.6.—14.7. Aholan nuorisoseura

Jurmu — draamakomedia

Aholan nuorisoseurantalo Joutseno (Aholantie 752)

www.aholannuorisoseura.fi

27.6.—4.8. Kruununpuiston kesäteatteri

Tankki täyteen

(Torkkelinkatu 11 Imatra)

www.teatteri-imatra.fi

30.6.—21.7. Parikkalan kesäteatteri

Parikan päreet: Tahdotko naimisiin?

(Parikkalantie 46b)

www.parikanpareet.fi

2.—31.7. Mikkis-teatteri

Kesäillan farssi

Mikkolanniemen toimintakeskus (Mikkolanniementie 39, Parikkala)

www.mikkolanniemi.fi

3.—26.7. Pulsan aseman kesäteatteri

Rata-ryhmä: Juakse ko hullu!

(Pulsan aseman tie 21)

11.—31.7. Asemapaikan kesäteatteri

Irti-teatteri: Pekka Töpöhäntä

Vuoksenniskan työväentalo Imatra (Virtakuja 4)

www.vunsry.net

15.—20.7. Saimaan teatteri

Saimaan Demokraattinen Tasavalta — Saimaan aalloilla seilaava kyläkokous

15.—16.7. kello 19 Väinölä Taipalsaari (Kirkonrantatie 2)

18.7. kello 19 Joutsenon työväentalo (Huvitie 7)

20.7. kello 19 Virmutjoen kylätalo Ruokolahti (Eräjärventie 1182)

www.saimaanteatteri.fi

19.7.—4.8. Tasihinin talon kesäteatteri

Inkerin kansallisteatteri: Romeo ja Julia

(Kauppakatu 25, Lpr).

20.—21.7. Taavetin teatteripäivät

Taavetin linnoitus (Linnalantie 29, Luumäki)

20.7. kello 14 Otava Ensemble: Sanamyrsky

20.7. kello 16 Otava Ensemble: Pirttipohjalaiset

20.7. kello 18 Otava Ensemble: Avuttomia

21.7. kello 14 Tomi Alatalo ja kumppanit: Pukkila

21.7. kello 16 Juha Hurme: Kaaskerin Lundström

21.7. kello 18 Heikki Herva: Herra von Trapp & musiikin sointi

1.—11.8. Tarkkolan harrastajateatteri

Rollaattorikapina

Hikipään vintti Ruokolahti (Vaahteruksentie 299)

8.—18.8. Oronmyllyn kesäteatteri

Rakkaat roistot

Oronmyllyn toimintakeskus Parikkala (Oronmyllyntie 250)

www.oronmylly.fi