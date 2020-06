Lappeenrannassa kasvaneen Mikko Pettisen yhtye saa kiitosta rasismin vastaisesta kappaleestaan: "Alabaman tummaihoiset amerikkalaiset ovat sanoneet, että tämä on heidän uusi kansallislaulu"

Kesäkuun alussa julkaistun United we stand -kappaleen saama vastaanotto vetää Lappeenrannassa varttuneen muusikko Mikko Pettisen nöyräksi.

– Jotkut Alabaman tummaihoiset amerikkalaiset ovat sanoneet, että tämä on heidän uusi kansallislaulu. Parasta palautetta mitä muusikko voi saada, Pettinen kuvailee.

Biisi on Funky Finns -yhtyeen käsialaa ja sillä kerätään varoja rasismin vastaiseen toimintaan. Kappaleen on sanoittanut Jonnu Heikkilä, joka myös laulaa taustoja.

– SPR on hankkeessa mukana. He myös jakavat videota ja tuotot menevät heidän kauttaan rasismin vastaiseen työhön.

Musiikkia, jossa on sanomaa

Funky Finns -yhtye on syntynyt Pettisen Happy People -yhtyeen pohjalta viime syksyn aikana.

– Ystäväni Antti Kleemola pyysi mukaan parille keikalle. Kävimme soittamassa myös Kaliforniassa ja siellä saimme soittaa Joshua Ledetin kanssa. Siitä bändi sai alkunsa.

Joshua Ledet on yksi United we stand -kappaleen solisteista. Hän on noussut maailman maineeseen sijoituttuaan kolmanneksi American Idolsissa.

– Emme olleet aiemmin tehneet Antin kanssa yhdessä musiikkia. Kalifornian reissun jälkeen ruvettiin ideoimaan uusia biisejä. Kulmana oli tehdä soul-musaa, jossa on sanomaa.

Hyväntekeväisyysbiisiksi päätynyt teos valmistui alkuvuodesta. Kun koronaepidemia ja -karanteenit tulivat maaliskuussa kaikille tutuiksi, huomasivat Pettinen ja Kleemola kappaleen sopivan aikaan hyvin.

– Jokainen muusikko äänitti omat osuutensa kotonaan. Sitten rupesimme Antin kanssa miettimään solisteja.

Solistit löytyivät omien verkostojen kautta ympäri maailmaa. Lopullisessa versiossa on mukana 14 muusikkoa kuudesta eri maasta.

– Kaikki ketä mukaan pyydettiin, suostuivat lähtemään ilmaiseksi mukaan, Pettinen iloitsee.

Laulun sanoma, yhdessä hyvän tekemisen puolesta, korostui kevään aikana entisestään, kun rasismi ja poliisiväkivalta nousivat Yhdysvalloissa pinnalle.

Mikko Pettinen Mikko Pettisen instrumentteja ovat piano ja trumpetti.

Paljon positiivista palautetta

Kappaleen video julkaistiin kesäkuun 6. päivä ja sen jälkeen solistit ja muusikot ovat jakaneet sitä omissa somekanavissaan.

– Joshua Ledetin kautta on tullut paljon positiivista palautetta afroamerikkalaiselta väestöltä. Se on puhuttelevaa, että kappale on mennyt läpi kohdeyleisölle.

Rapakon takana on ihasteltu ja ihmetelty, että kaksi suomalaista tekevät biisin, jolla he haluavat puhua rasismin vastaisista asiosta.

Mikko Pettinen toivoo, että kappale löisi mahdollisimman isosti läpi ympäri maailmaa.

– Toive on, että se leviää laajalti ja ihmiset ymmärtävät sanoman. Ajattelen ehkä lapsellisesti, että tällainen kappale voi parantaa maailmaa.

Helppoa valtavirtasuosion saavuttaminen ei kuitenkaan ole ilman suuren koneiston taustatukea.

– Koskaan ei voi tietää. Jos saadaan joku some-vaikuttaja tai Michelle Obama jakamaan videota eteenpäin, niin sitten kaikki on mahdollista, Pettinen maalailee.

United we stand -kappale julkaistaan singlenä suoratoistopalveluissa juhannusaattona 19.6.2020.

Youtubesta sen voi kuunnella jo nyt.