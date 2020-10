Lappeenrannan kaupunginorkesterin intendentti Milko Vesalainen iloitsee valinnastaan valtion musiikkitoimikuntaan: "Meidän tekemisemme on huomattu"

Lappeenrannan kaupunginorkesterin intendentti Milko Vesalainen on valittu valtion musiikkitoimikunnan jäseneksi kaudelle 2021–2022.

– Valinta on tunnustus pitkäjänteiselle työlle, jota Lappeenrannassa on tehty Saimaa Sinfoniettan ja kaupunginorkesterin kanssa. Meidän ohjelmistomme ja tekemisemme on huomattu, mikä lämmittää mieltä kovasti, Vesalainen sanoo.

Valtion taidetoimikuntien kokoonpanoissa on ensi toimikaudella toinenkin eteläkarjalainen, sillä lappeenrantalainen teollinen muotoilija Kai Hämäläinen on mukana arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnassa.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä.

Toimikunnat päättävät taiteilijoille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista omalla alallaan tai alueellaan. Niiden suorassa päätösvallassa on yli puolet Taiken vajaan 40 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille.

Työskentely alkaa vuoden alussa

Musiikkitoimikunta aloittaa työskentelyn tammikuussa, ja Vesalaisen arkeen se tietää lisää kokouksia ja asiantuntijatehtäviä.

Valtion taidetoimikuntia on yhteensä seitsemän, ja niissä aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä.

Valtion taidetoimikuntien lisäksi on olemassa 13 alueellista taidetoimikuntaa, joihin kuuluu yhteensä 107 jäsentä.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden ja lastenkulttuurin apurahoista alueella toimiville taiteilijoille päättää Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, jonka puheenjohtaja kaudella 2021–2022 on teatterinjohtaja Iiris Rannio. Seitsemänhenkiseen toimikuntaan kuuluvat myös imatralaiset valokuvataiteilija Hanna Koikkalainen ja kuvataiteilija Ville Huhtanen.