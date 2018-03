Taito-kauppa muutti naapuriin — Tule kurkistamaan Aurinko- ja Saimaahuoneeseen Käsityökauppa toimii nyt Tasihinin talon päärakennuksessa, jossa järjestetään taitokursseja. Aino Uskin tekstiilistudio muutti satamasta entisen kaupan paikalle. Kai Skyttä Hillevi Kaarlenkaski iloitsee, kun Taito-kauppa ja käsityökurssit ovat saman katon alla.

Lappeenrannan Taito-kauppa viettää avajaisia uusissa tiloissa tänään torstaina. Muuttomatka ei ollut pitkä, sillä tavarat piti siirtää vain Tasihinin talon kaupparakennuksesta päärakennukseen.

— Saimme kaupalle isommat tilat ja tuotteet paremmin esille. Kehitämme toimintaamme, joka on nyt saman katon alla, kertoo toiminnanjohtaja Hillevi Kaarlenkaski Taito Etelä-Suomesta.

Uutena toimintana asiakkaille aletaan järjestää lyhyitä työpajoja.

Taito-kaupan valikoimiinkin on luvassa laajennusta. Muun muassa villalankoja tulee lisää, ja uutena artikkelina on eräänlainen starttipaketti käsityöharrastukseen.

Kai Skyttä Taito-kauppa laajentaa valikoimaansa.

Tasihinin talossa pidetään niin kokouksia kuin ylioppilasjuhlia

Kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan historialliseen Tasihinin taloon tänään, mutta jatkossa myös muinakin päivinä. Siellä voi kulkea sinisestä Saimaa-huoneesta keltaiseen Aurinkohuoneeseen ja edelleen harmaaseen Helmihuoneeseen.

Sinisessä huoneessa joku saattaa silittää ja keltaisesta huoneesta saattaa kantautua iloinen pulina käsityöryhmän kokoontuessa.

— Pidämme jatkossakin ovet avoinna ja kaupassa asioivat voivat kurkistaa muuallekin, Kaarlenkaski lupaa.

Kaarlenkaski toivoo, että Tasihinin talon ovi alkaisi käydä entistä tiuhempaan.

— Yritän saada rakennuksen seinään samanlaisen näyttävän viirin kuin on Wolkoffin talossa, että meidät huomattaisiin paremmin.

Tasihinin talo on tarkoitus saada entistä laajempaan käyttöön. Jo nyt tiloja vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin, muistotilaisuuksiin, ylioppilasjuhliin ja pikkujouluihin.

— Tässä on ihana vanha taloa paraatipaikalla ja viikonloppuisin hyvin kaupunkilaisten käytettävissä, Kaarlenkaski mainostaa.

Kai Skyttä Kaupassa kävijät voivat kurkistaa, mitä tapahtuu muissa Taito-talon huoneissa.

Käsityökursseilla käy 4—84-vuotiaita harrastajia

Käsityökerhot ja -kurssit vetävät kaikenikäisiä harrastajia Tasihinin taloon.

— Nuorin on neljävuotias käsityökoululainen ja vanhin 84-vuotias senioriryhmäläinen, kertoo koulutusvastaava Maija-Liisa Blauberg.

Säännöllisesti toimivien ryhmien lisäksi Taito järjestää toimintaa tilauksesta erilaisille ryhmille, kuten työporukoille. Esimeriksi Eksoten ja päiväkotien henkilökuntaa on käynyt Taito-talossa inspiroitumassa.

— Meillä on käynyt myös miesporukka ja polttariseurue. Miehet huovuttivat sydämet, ja polttariporukka askarteli morsiamelle valokuva-albumin, Blauberg kertoo.

Aurinkohuoneessa on vietetty myös lasten syntymäpäiviä askartelun ja käsitöiden merkeissä.

Kesäkuun alussa lapsille on taas tarjolla 3—4 päivää kestävä käsityöleiri. Tänä vuonna leirejä on kaksi perättäisillä viikoilla. Leireillä on erilainen ohjelma, ja lapsi voi osallistua halutessaan niihin kumpaankin.

Kai Skyttä Tasihinin talossa on ajan patina nähtävillä.

Vanhan kaupan puolelle jäi tyhjää tilaa

Vanhaan Tasihinin kaupparakennukseen on muuttanut Aino Uskin tekstiilistudio. Toinen puoli rakennuksesta on jäänyt tyhjilleen, eikä uudesta vuokralaisesta ole vielä tietoa.

Aino Uskin studio toimi aiemmin vanhassa tiilirakennuksessa satamassa. Sekin on toistaiseksi tyhjillään, mutta kaupunki käy neuvotteluja mahdollisen uuden vuokralaisen kanssa.

Tasihinin talo

Kauppakatu 25, Lappeenranta.

Tasihinin kauppiassuvun rakennuttama empiretyylinen kokonaisuus.

Päärakennus valmistui 1828, viereinen kaupparakennus hieman aiemmin.

Kunnostettiin Taito Etelä-Karjalan toimitilaksi 2000-luvun puolivälisessä.

Siellä on Taiton toimisto- ja harrastetiloja, kauppa ja galleria.

Aino Uskin tekstiilistudio muuttanut kaupparakennukseen.