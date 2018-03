Supliikilla maailmaa paremmaksi — lappeenrantalainen ihmesuksen keksijä käyttää verkostojaan hyväntekeväisyyteen Matti Järvisen puhumisen lahja tuo paljon tuttuja. Tuula Järvisen kulttuuriharrastus tuo näitä esiintymään Lappeenrantaan. Minna Mänttäri Matti ja Tuula Järvinen ovat olleet yhdessä 1990-luvun alusta. Maatilanpidon päätyttyä pariskunnalla on ollut aikaa harrastuksille, joiden yksi seuraus on ollut hyväntekeväisyys.

Pakolaisvirrat ja ruokajonot saavat Matti ja Tuula Järvisen kääntämään päänsä aina toisaalle. Sinne mistä hätä on peräisin.

— Oman edun tavoitteluun törmää auttamista useammin, pariskunta toteaa kotonaan Lappeenrannan Lensulan kylässä.

Järvisiltä löytyy halua auttaa, ja auttamiskeinoksi he ovat valinneet hyväntekeväisyyskonsertit. Pariskunta on kahtena viime keväänä ollut mukana järjestämässä oopperalaulajien tähdittämiä konsertteja, ja sunnuntaina on vuorossa seuraava.

Sen laulajatähtenä loistaa Jorma Hynninen, johon tutustuminen aikoinaan myös käynnisti Järvisten toimimisen konserttipromoottoreina. Tutustumisen pani puolestaan alulle baritonin intohimoinen suhde hiihtämiseen ja Matti Järvisen liukas kieli.

— Hynninen hiihtää 1 500 kilometriä talvessa, joten usein siinä pitää suksilla olla.

Matti Järvisen päälaji oli aikoinaan mutkamäessä, ja murtomaahiihto välineineen tuli tutuksi leipätyöstä. Murtsikkakilometrit ovat nyt vähentyneet, mutta tarinaa riittää.

Matti Järvisiä löytyy googlaamalla jääkiekkoilijoista keihäänheittäjiin, mutta vain Lensulasta löytyy se, joka keksi Presidentin palkinnon vuonna 2010 tuoneen ja kaikkien muiden hiihtäjien ohella Hynniseenkin vaikutuksen tehneen suksen pohjan.

— Matti on hyvä verkottumaan, Tuula Järvinen sanoo.

Keksimisen ohella aviomiehellä on puheen lahja, ja on vaimon kulttuuriharrastukseen yhdistettynä tuonut Hynnistä ennen Lappeenrantaan muun muassa Juha Uusitalon ja Monica Groopin.

Tuula Järvinen kirjoittaa runoja ja seuraa klassista laulua Lappeenrannan laulukilpailujen alkueristä keskieurooppalaisten oopperatalojen tarjontaan. Konserteissa on sekä laulua että lausuntaa.

— Palaute on ollut myönteistä, Tuula Järvinen kertoo.

Solistien takana on ohjelmatoimisto Finn Concert ja pianisti Jouni Somero, joka hänkin on Järvisten hiihtotuttu Pyhätunturin Kairismajalta ja joka säestää myös tulevaa konserttia. Sen tuotto menee kehitysmaiden naisten yrittäjyyden tukemiseen.

Minna Mänttäri Matti Järvisen suksenpohjakeksintö ja liukas kieli tuovat paljon tuttuja muun muassa Lapin-retkillä. Tuula Järvinen on saanut miehnsä laajasta verkostosta esiintyjiä tapahtumiin, jotka tukevat hyväntekeväisyyttä.

Pariskunta on ollut yhdessä 1990-luvun alusta ja kiertänyt maailmaa. Yksi maailman opeista on ollut, että kaikki ihmiset haluavat elää kotonaan.

— Harva lähtee juuriltaan, ja ajatuksena on tukea hädänalaisia omassa maassa, Tuula Järvinen kertoo.

Hyväntekeväisyystulot menevät tällaista työtä tekevälle Naisten Pankille. Järviset uskovat, että myös oma panos voisi kasvaa korkoa tulevaisuudessa.

— Mammona tuo vain murhetta, ja avustustyöllä haluaa olla edesauttamassa arvojen muutosta.

Järvisten panos on hyvällä supliikilla syntyneet suhteet, joista on hyötyä avustusorganisaatioiden työssä. Hyvien promoottoreiden tavoin heidän verkostonsa on yleisen hyödyn käytössä, eikä ole vain nimien tiputtelua oman hännän nostamiseksi.

Lumikki Haaja Baritoni Jorma Hynninen laulaa Oskar Merikannon säveltämiä, suomalaisiin runoihin sovitettuja lauluja. Kuva marraskuulta 2010.

Merikannon juhlavuosi käyntiin

Oskar Merikannon syntymästä tulee elokuussa kuluneeksi 150 vuotta. Säveltäjän juhlavuoden viettoa aloitellaan Lappeen Marian kirkossa sunnuntaina.

Musiikkia ja runonlausuntaa sisältävässä hyväntekeväisyyskonsertissa Merikannon tuotannon kimpussa ovat Jorma Hynninen ja pianisti Jouni Somero.

Kaksijakoisen konsertin lauluosuudessa Merikannon säveliä on sovitettu muun muassa J.H. Erkon, Eino Leinon ja Lauri Pohjanpään teksteihin.

Runo-osuudessa lausujana on Raija Kilpeläinen-Somero. Runot on kirjoittanut Tuula Järvinen, jonka tekstit ovat saaneet tunnustusta erilaisissa kirjoituskilpailuissa.

Kilparaatien ohella runot ovat herkistäneet myös aiemmissa konserteissa.

— Kiittävät kommentit teksteistä tukevat tapahtumien järjestämistä, Järvinen sanoo.

Lauluja ja kertomuksia elämästä -konsertti Lappeen Marian kirkossa 4.3. kello 16.