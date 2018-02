Lappeenrantalainen Emmi Ylärakkola kamppailee ensi viikolla kaksintaistelussa The Voice of Finlandissa — Monilahjakkuus piirtää myös muotokuvia ja valmentaa voimistelijoita, mutta tappaa viherkasvit

Emmi Ylärakkolan mukaan The Voice of Finland -ohjelman tekeminen on käytännössä aivan muunlaista kuin mitä tv-katsojalle annetaan ymmärtää.