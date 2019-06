Parikkalan patsaspuiston kasveista kirja — Veistosten ohella puiston luoja Veijo Rönkkönen muokkasi puutarhaa teostensa näyttämöksi

Parikkalan patsaspuistosta on ilmestynyt kasvikirja Mystinen puutarha. Kimmo Heikkilän toimittama kirja esittelee Veijo Rönkkösen patsaiden ja puiston puutarhan keskinäistä suhdetta.

Patsaspuisto tunnetaan veistoksista, mutta puutarhan kasveillakin on rooli puiston tunnelman luojana. Rönkkönen oli innokas puutarhuri, joka muokkasi pihapiiriään näyttämöksi veistoksilleen.

Patsaspuiston kasvit on luetteloitu Maaseudun sivistysliiton Patsaspuisto-hanketta varten vuonna 2013. Puutarhakirja on luettelomaisen kasviesittelyn sijasta kuitenkin muodoltaan taidekirjamaisempi.

Heikkilä on ottanut puutarhakirjaa varten uusia valokuvia puiston kasveista vuosina 2017—2018, mutta kirjassa on paljon myös maaliskuussa 2010 kuolleen Rönkkösen itse ottamia valokuvia.

Mystinen puutarha -kirja täydentää Patsaspuistosta tehtyjen dokumentaatioiden sarjaa. Veijo Rönkkösen todellinen elämä -kirjassa valokuvaaja Veli Granö kertoo ystävänsä koskettavan elämäntarinan. Vuonna 2007 ensi kertaa ilmestyneestä, loppuunmyydystä kirjasta otettiin uusi päivitetty painos viime vuonna. Molempien kirjojen myynnistä saatavat tulot käytetään Patsaspuiston ylläpitokustannuksiin ja toiminnan kehittämiseen.

Kirjoja on myynnissä Patsaspuiston Putiikissa, joka on avoinna juhannuksesta heinäkuun loppuun säävarauksella päivittäin kello 10-—7. Kirjan toimittaja on tavattavissa Patsaspuistossa lauantaina 29.6.2019 kello 12—17, jolloin puistossa on sekä saunamökin erikoisnäyttelyn avajaiset että äänilevyjen myyntitapahtuma.