Petri Myllynen ei koskaan tuntenut kuuluvansa joukkoon Korkea-ahossa Lappeenrannan maaseudulla. Perjantaina hänen burleskihahmonsa Lafayette Lestrange juontaa Nuijamiehen Nice, but Naughty -burleski-illan.

Burleski mielletään perinteisesti naisten lajiksi, mutta yhtälailla mies voi sen verukkeella ilveillä lavalla. Tästä esimerkki on Petri Myllynen, Lappeenrannasta kotoisin oleva burleskitaiteilija, joka nousee lavalle synnyinkaupungissaan kulttuuritila Nuijamiehen burleskipikkujouluissa perjantaina.

Myllynen, tai paremminkin hänen burleskihahmonsa Lafayette Lestrange, juontaa Nice, but Naughty -burleski-illan sekä esiintyy kolmihenkisen Finnish Blonde Burlesque Troupe -ryhmänsä kanssa. Kantaesityksensä Helsingin burleskifestivaalilla vuonna 2017 saanut esitys käsittelee Suomen historiaa homoseksuaalisesta näkökulmasta ja siinä viitataan muun muassa talvisotaan.

— Esitys kommentoi suomalaisuutta ja Suomen historiaa. Siinä sukelletaan lähes kirjaimellisesti ruusuiseen tulevaisuuteen, sillä voihan muutos olla muutosta parempaan, Myllynen sanoo.

Esityksessä viitataan muun muassa talvisotaan.

Myllysen trion lisäksi tapahtumassa esiintyvät ulkomaillakin estradeita kiertäneet Olivia Rouge, The Ravishing Shangri-La Rubies ja akrobaattipari Tangobatics. Harrastajaryhmä Lappeenranta Burleskista lavalla pyörähtävät esitysten välillä Bibi Bourbon ja Rebel Rose. Musiikista vastaa DJ Vosuviuksena Nuijamiehen toiminnanjohtaja Riikka Hjelt-Taponen.

Myllynen on tehnyt burleskia ammattimaisesti kymmenen vuotta. Lajin kirjo on monipuolinen: Myllynen on esittänyt, tuottanut ja opettanut burleskia, ja jopa pitänyt lajia palvelevaa vaatekauppaa.

Burleskin tarjoama mahdollisuus kumota vallalla olevia näkemyksiä ja ottaa kantaa karrikoivasti ovat juuri niitä seikkoja, mitkä Myllystä taiteenlajissa viehättävät.

— Burleski on perinteisesti tarjonnut naisille mahdollisuuden kommentoida valtarakenteita ja esiintyä omaehtoisesti, mutta miksipä burleski ei ilahduttaisi myös miehiä? Miehetkään eivät välttämättä koe, että perinteistä miehisyyttä tukevat kulttuuriset rakenteet sopivat kaikille tai ovat edes terveellisiä, Myllynen sanoo.

Petri Myllynen korostaa, että vaikka burleski antoi hänessä eläneelle ilmiölle olomuodon, ei lavalla olossa ole kyse terapiasta. Myllysen burleskihahmo on Lafayette Lestrange.

Myllynen sai ensikosketuksensa burleskiin luettuaan aiheesta lehtiartikkelin Skotlannissa 2000-luvulla, ja koki saman kotiintulemisentunteen kuin aloitellessaan teatteriharrastusta joitakin vuosia aiemmin.

Lappeenrannassa Korkea-ahon pienessä maalaisyhteisössä varttunut Myllynen ei koskaan oikein tuntenut kuuluvansa joukkoon, ja hän pohti paljon sitä, millainen ihminen voi olla esillä ja onko seksuaalisuus hauskaa.

— Burleski vastasi ilmiönä sitä, mitä mieleni pohjalla oli muhinut. Burleski teki todeksi asioita, mitkä yleisessä keskustelussa oli yritetty kieltää ja lakaista maton alle, Myllynen sanoo.

Naisille burleski on aikoinaan tarjonnut mullistavan välineen vallankäytön kommentointiin, mutta varsinaisesta kumouksellisuudesta esimerkiksi miesten ulkonäköpaineiden tai seksuaalisuuden kohdalla ei burleskista voida Myllysen mukaan puhua.

— Nämä aiheet ovat esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa muutenkin, Myllynen toteaa.

Myllynen ei suinkaan ole ainoa burleskia tekevä mies, ja se, että sanasta burleski tulee mieleen vähäpukeiset naiset lavalla, on Myllysen mukaan täysin sallittu mielikuva.

— Burleski on naisten laji. Suurin osa tekijöistä on naisia, mutta merkittävä osa myös katsojista on naisia, Myllynen toteaa.

Nice, but Naughty: burleskipikkujoulut järjestetään Lappeenrannassa kulttuuritila Nuijamiehessä perjantaina 22.11. kello 20—22.30.