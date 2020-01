Katsoja jongleerasi kengillään eikä huutelijaa saatu hiljaiseksi edes 50 euron setelillä – Stand up -koomikot kertovat millaista on esiintyä lappeenrantalaiselle ja etenkin imatralaiselle yleisölle

Sikahauska-festivaalissa on ensi viikonloppuna 14 klubia Lappeenrannassa ja 2 Imatralla ja ainakin 21 koomikkoa, sillä koskaan ei voi tietää, jos vaikka yleisöstä joku nousee lavalle esiintymään.

Kerran on stand up -koomikko Panu Kärri joutunut nostamaan lavalla kädet ylös antautumisen merkiksi. Hän ei kerta kaikkiaan saanut huutelijaa eli hekleriä hiljennettyä Sikahauska-festivaalien keikalla Imatran Osmos Cosmos Baarissa.

Mika Strandén Tommi Mujusen mielestä pahimmat huutelijat Etelä-Karjalassa Sikahauska-festivaaleilla löytyvät Imatralta Osmos Cosmos Baarista.

– Nainen oli kovaääninen ja eri mieltä minun kanssani aivan kaikesta. Mie en hänelle pärjännyt, mutta ajattelin, että seuraava esiintyjä Zaani saa hänet taatusti hiljenemään. Zaani on nimittäin hyvä roustaamaan yleisöä, ja hänellä on taju siitä, kuinka pitkälle koomikko voi mennä, Kärri sanoo.

Zaani ei säästellyt naista, tämän aviosäätyä tai edes ulkonäköä, mutta nainen vain jatkoi heklaamistaan. Lopulta Zaani oli arvellut naisen olevan juuri sitä tyyppiä, joka tykkää Lauri Tähkästä ja ehdotti tälle siirtymistä artistin keikalle läheiseen kylpylään.

– Nainen ilmoitti, että olisi kyllä mennyt Tähkän keikalle, mutta hänellä ei ollut rahaa pääsylippuun. Siinä vaiheessa yleisöstä nousi mies, joka kaivoi lompakostaan 50 euroa, antoi sen naiselle ja pyysi tätä varsin karkein sanoin poistumaan baarista. Siinä vaiheessa koko yleisö repeää huutonauruun, Kärri muistelee.

– Nainen otti rahat, muttei lähtenyt Tähkän keikalle. Tuli selittämään minulle keikan jälkeen, kuinka lajiin kuuluu, että yleisö haastaa esiintyjää. Hän tiesi, vaikka oli ensimmäistä kertaa stand up -keikalla, hän jatkaa.

Ei ihme, että Sikahauska-festivaaleilla sekä -klubeilla monena vuonna esiintynyt koomikko Tommi Mujunen haluaa nimenomaan vastata Imatran Osmos Cosmos, vaikka häneltä kysyy, mistä Lappeenrannasta löytyvät stand up -keikkojen pahimmat huutelijat.

Petri Hankosen kokemuksen mukaan yleisö Lappeenrannassa on nähnyt niin paljon komiikkaa, ettei siltä saa enää ihan helpommilla jutuilla nauruja.

Koomikko kantoi katsojan pois

Stand up -komiikka on laji, jota ei ole olemassa ilman yleisöä, ja yhteyden syntyminen sen ja esiintyjien välille on tärkeä edellytys illan onnistumiselle. Klubin MC:llä eli illan isännällä tai emännällä on iso vastuu tämän yhteyden syntymisessä.

Tamperelaisen koomikon Petri Hankosen ollessa kerran illan isäntänä Sikahauskan laivakeikalla tilanne kääntyi esiintyjän ja yleisön suhteen päälaelleen.

– Eturivissä istui yksinäinen mies, jolla oli naisen käsilaukku. Halusin esittää laukusta pari kysymystä, koska kaikin tavoin vaikutti siltä, ettei laukku suinkaan olisi hänen omaisuuttaan. Selvisi, että laukunomistaja eli vaimo oli käymässä jossain ja että mies itse haluaisi tulla lavalle esiintymään. Sanoin, että saa tulla koittamaan, ja mies hyppäsi lavalle. Itse menin istumaan hänen paikalleen.

Hankonen oli kuitenkin asettanut ehdon, että miehen pitää olla lavalla hauska ja jollei ole, Hankonen saa luvan juoda miehen oluen.

– Mies alkoi jongleerata, muistaakseni kengillään, eikä se ollut kovin hauskaa, eli join miehen oluen. Mies ei kuitenkaan millään suostunut tulemaan pois lavalta, joten jouduin nostamaan hänet olalleni ja kantamaan pois lavalta.

Panu Kärri muistelee, että hauskinta oli yllätysesiintyjän asento, kun Hankonen kantoi hänet pois lavalta.

– Mies oli aivan tikkusuora.

Sen enempää koomikolle kuin jongleeraajallekaan ei jäänyt tilanteesta pahoja fiiliksiä, ja Hankonen tarjosi miehelle keikan jälkeen oluen – tai siis korvasi juomansa oluen.

– Pahimmat huutelijat eivät minusta löydy katsomosta, vaan yleensä ne on takahuoneessa olevat muut koomikot, Hankonen sanoo.

Mikko Vaismaa puhuu koomikkokollegoiden kanssa festareilla yleisön lämpötilasta. Se yleensä nousee, mitä pidemmälle ilta ehtii.

Lampun henki on aivan omanlaisensa

Esiintymispaikallakin on merkitystä stand upissa. Imatralla Sikahauska tapahtuu aina Osmos Cosmoksessa ja Lappeenrannassa on jo vuosia ollut kaksi vakioesiintymispaikkaa: Lamppu ja Kukko.

Sikahauska-festivaalin keikoilla Lampussa yleisössä on etupäässä muuta kuin ravintolan vakiväkeä. Silti tuntuu, että paikan henki hönkii myös silloin, kun ravintola on stand up -klubin pitopaikkana.

Mikko Vaismaan kokemuksen mukaan Lappeenrannan pahimmat huutelijat ovat juuri Lampussa, joka on kaupungin keikkapaikoista Tommi Mujusen suosikki.

– Lamppua voisi parhaiten kuvailla paikaksi, jonne 150 kaverusta on päättänyt lähteä yhdessä viettämään hauskaa iltaa, ja alle on nautittu noin kaksi alkoholiannosta. Eli juuri sopivasti, Mujunen sanoo.

Ihanteelliseksi keikkapaikaksi Lampun tekee myös se, että siellä yleisö on lähellä esiintyjää. Koomikoiden takahuone on myös Mujusen mielestä mukavasti heti lavan vieressä.

– Siinä on mukava istua ja jännittää omaa vuoroaan.

Aina ei koomikkokaan onnistu sataprosenttisesti kettuillessaan yleisön edustajalle.

– Vuosia sitten eräs koomikko jutteli tyypille, joka vaikutti olevan kovassa humalassa ja intoutui nälvimään tätä oikein antaumuksella. Hauskaa riitti, kunnes selvisi, ettei tyyppi ollutkaan humalassa, vaan oli ollut osallisena kolarissa, josta hänelle oli jäänyt puheeseen vaikuttava aivovamma.

Lämpötilat puhuttavat koomikoitakin

Festivaaleilla koomikot siirtyvät tiheään tahtiin eri esiintymispaikkoihin, mutta yleisön koostumus saattaa klubista toiseen pysyä suurin piirtein samana.

A-P Hakanen Riku Sottinen tietää esiintyvänsä Lappeenrannassa, kun alitajunnassa on koko ajan hätä, vieläkö saa vetyä tahi atomia ja jos niin mistä?

Riku Sottisen mukaan esiintyjät jakavat toisilleen kaiken hyödyllisen infon, joka voi koskea vaikka yleisön koostumusta tai jotain sen erityispiirrettä.

– Jos katsojina olisi jossain klubilla pelkkiä uskovaisia lapsia, muuttaisin settiä ja yrittäisin vasta-aivopestä ne takas normaaleiksi, Sottinen vakuuttaa.

Vaismaan mukaan koomikot puhuvat yleisön lämpötilasta ja innokkuudesta, mutta myös humalatila on puheenaihe.

– Kerromme toisillemme, jos joukossa on joku porukka tai yksittäinen henkilö, jolle ei kannata enää antaa huomiota, jotteivät ne tai hän varasta koko show'ta.

Mujunen vahvistaa Vaismaan kokemuksen.

– Vaihdamme tietoa siitä, voiko ja pitääkö esiintyessä ottaa jotain huomioon. Info kulkee kyllä nopeasti, jos yleisössä on esimerkiksi firma- tai polttariporukka. Tai jos paikalla on vaikka pyörätuolissa istuva ihminen, hyvin nopeasti sitä rupeaa käymään omia juttujaan läpi, että onko siellä jotain mitä ei voi käyttää.

Yleensä yleisön lämpötilalla on taipumus nousta mitä pidemmälle illassa edetään.

– Loppuillassa on aina omat riskinsä, mutta ne ovat myös haluttuja slotteja siksi, että yleisön odotetaan olevan silloin lämpimimmillään. Alkuilta voi kuitenkin yllättää ja olla erittäin rento, ja sen bonuksena on lähes aina tarkasti kuunteleva yleisö.

Vesa Laitinen Niko Kivelä ja Sami Hedberg heittivät kymmenen vuotta sitten musiikillisen keikan Kukossa. Tänä vuonna festivaaleilla on erikoisklubeja, kuten Satamatie 6:ssa järjestettävä musiikkiklubi perjantaina 24.1. kello 20.30. Siellä esiintyvät Petri Hankonen, RIch Lyons ja Ville Saarenketo. Kivelä puolestaan esiintyy lauantaina Nuijamiehessä kello 19 Inka Valiman ja Teemu Vesterisen kanssa.

Koko maan toiseksi parasta yleisöä

Sottinen osaa viipymättä asettaa eteläkarjalaisen yleisön palkintokorokkeella oikealle kohdalleen.

– Yleisönä Etelä-Karjalan porukka on toiseksi parasta. Heti muiden jälkeen. Ja sillä lailla Lappeenrannalla on erityispiirteitä, että minä ainakin tiedän, kun olen esiintymässä Lappeenrannassa. Alitajunnassa on silloin jatkuvasti hätä, vieläkö saa vetyä tahi atomia ja mistä? Voisin vetää keikat jonkun vetykopin paita päällä, jos saan niiltä lihapiirakkaa.

Hankosen mielestä eteläkarjalaisen yleisön erityispiirre on se, että sen kanssa on helppo jutella.

– Aina löytyy joku persona, jota ei haittaa että vähän haastellaan. Toinen piirre on se, että Etelä-Karjalassa yleisö on nähnyt niin paljon komiikkaa, ettei täällä enää naureta ihan helpommille jutuille. Mikä on hyvä asia ja asettaa haasteita esiintyjälle.

Mujunen on esiintyjänä pienempien kaupunkien ystävä.

– Yleisö tuntuu pienemmillä paikkakunnilla sitoutuneemmalta, ja tulee tunne, että oikeasti arvostetaan, kun järjestetään esityksiä ja festivaaleja. Tunnelma myös on maakunnissa huomattavasti välittömämpi ja henkilökohtaisempi kuin isoissa kaupungeissa.

