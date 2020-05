Nunnu Raatikainen ja Jenna Kähönen ovat Pihaton ensimmäisen stipendinäyttelyn taiteilijoita – Taidetta pääsee katsomaan livenä galleriaan kesäkuun alussa

Kuvataide

Lappeenrantalaisen Galleria Pihaton toiminnasta vastaava Kulttuuri- ja taidetila -yhdistys aloittaa stipendiaattinäyttelytoiminnan.

Ensimmäisiksi stipendinäyttelyn taiteilijoiksi on valittu Nunnu Raatikainen ja Jenna Kähönen, jotka valmistuivat Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmasta viime keväänä. Raatikaisen ja Kähösen Flooraa ja faunaa -näyttely on esillä virtuaalinäyttelynä Pihaton nettisivulla ja some-tileillä toukokuussa. Galleriassa näyttely avautuu yleisölle 3. kesäkuuta, kun Galleria Pihatto avataan koronarajoitusten jälkeen.

Paikan päällä on mahdollista käydä katsomassa näyttelyä jo nyt ennakkoon siitä yhdistyksen kanssa sopimalla.

Galleria Pihatto Flooraa ja faunaa -näyttelyn aiheet kumpuavat luonnosta.

Yhteiset säikeet tekijöillä

Näyttelyn taiteilijat valitsi LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen osaamispäällikkö Eija Mustonen ja Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna. He sanovat tiedotteessa päätyneensä monien lahjakkaiden joukosta Raatikaiseen ja Kähöseen, koska heidän "teoskokonaisuudet lopputyönäyttelyssä olivat vakuuttavat".

– He ovat tekniikoiltaan hyvin erilaisia tekijöitä, mutta heidän taiteessaan on sellaisia yhteneväisiä säikeitä, joiden vuoksi luotimme siihen, että heidän taiteensa toimii yhdessä näyttelyssä. Kyseessä on kaksi intohimoista tekijää, jotka tulevat varmasti näkymään taiteen kentällä, Vilkuna ja Mustonen sanovat tiedotteessa.

Stipendinäyttelyn ideana on, että Kulttuuri- ja taidetila -yhdistys tarjoaa vuosittain lupaavalle vastavalmistuneelle taiteilijalle tai taiteilijoille näyttelykuukauden stipendiaattinäyttelynä.

Yhdistys järjestää näyttelyn yrityskummin kanssa. Ensimmäisen näyttelyn yrityskummina toimii OP Etelä-Karjala.