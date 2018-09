Kesä tuntuu jatkuvan ulkona ja myös Lappeenrannan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Teatterin syyskauden avaa kesäteatterimaisella kosketuksella rakennettu kansannäytelmä Suutarin tyttären pihalla.

Musiikkipainotteinen näytelmä on kaivettu esiin rillumarein ajalta. Sen on kirjoittanut Reino Helismaa vuonna 1954, ja Helismaa on laatinut myös sanat säveltäjätyötoverinsa Toivo Kärjen kirjoittamiin lauluihin.

Musiikki on isossa roolissa näytelmässä. Lavalla on teattereiden lähes pakolliseen nykytyyliin kolmihenkinen bändi, joka soittaa Jani Polan sovittamana foxtrotia, slow foxtrotia, jenkkaa, polkkaa, tangoa ja valssia.

— Kappaleita ei ole levitetty eikä esitetty muualla kuin näytelmän yhteydessä, näytelmän ohjaaja Timo Sokura sanoo.

1950-lukua tunnelmoiva musiikki taustoittaa harvoin teatterissa nähtyjä simultaanikohtauksia.

Näytelmä sijoittuu maaseudulle, oman työnsä ohessa täysihoitolaa pitävän suutarin taloon. Suutarin tyttärellä on vipinää kuin Tinder-ajan kaunottarella.

Majatalon asukkaat ja tyttären kosijat pitävät lavalla vauhtia kuin farssissa, mutta ovien paukuttamisen sijaan katsojan huvittamiseksi näyttämö on jaettu kahtia. Molemmilla puolilla näytellään samanaikaisesti, ja ainakin ennakkopätkissä peilikuvatyylisesti, mutta käänteisin lausein.

Kuulostaa hankalalta, mutta näytti hauskalta, ja myös ohjaajan mukaan hahmottaminen on helppoa.

— Mukana on pieniä viitteitä, kuten liikettä ja ääntä, jotka kertovat, mihin katse kannattaa suunnata, Sokura toteaa.

Suutarin tyttären pihalla -näytelmä esittelee kaupunginteatterin uudet kiinnitykset, kolme näyttelijää ja ohjaajan, joista on lyhyet henkilökuvat alempana. Heidän ohellaan näyttämöllä vierailee paljon kasvoja, jotka ovat tuttuja muista yhteyksistä maakunnassa, kuten esimerkiksi Tapiolan nuorisoseuran teatteriryhmän vakiokasvo Liisa Haiko Lemiltä tai Pien-Saimaan parantajana paremmin tunnettu projektikoordinaattori Raija Aura.

Suutarin tyttären pihalla -näytelmän ensi-ilta Lappeenrannan kaupunginteatterissa 8.9. kello 19. Näytöksiä 20.12. asti.

Minna Mänttäri Sirpa Riuttala esittää Suutarin tyttären pihalla -näytelmässä ilkeämielistä Hillevi Henttua.

”Tuntui siistiltä olla näyttämöllä”

Sirpa Riuttala aloittaa työnsä kaupunginteatterissa mielenkiintoisella tavalla. Riuttala on uusi ohjaaja, mutta debytoi teatterissa näyttämöllä.

— Tämä on mainio tapa tutustua taloon ja sen tekijöihin.

Riuttala ei ole aiemmin asunut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta tulee tuttuun kaupunkiin. Mies on lähtöisin Lappeenrannasta, ja anoppila on kaupungissa. Syy tuloon oli silti puhtaasti ammatillinen.

— Halusin kiinnityksen ammattiteatteriin.

Riuttala valmistui teatteriohjaajaksi vuonna 2012 ja johti sen jälkeen Ylioppilasteatteria (YT) neljä vuotta. Ammattiteatterissa häntä kiinnostavat suuren näyttämön mahdollisuudet. YT:ssä sai tehdä mitä halusi ja paljon, nyt käsissä on isommat resurssit.

Tämä on mainio tapa tutustua taloon ja sen tekijöihin. — Sirpa Riuttala

— Näyttämökuvat innostavat ja musiikkiteatterin tekeminen, alle kouluikäisestä nukketeatteriesityksiä tehnyt Riuttala kertoo.

Teatterikärpänen puri ohjaajaa joulunäytelmän Tähtenä.

— Tuntui siistiltä olla näyttämöllä.

Nykyinen toiveduuni on aina seuraava tuotanto, ja oopperan ohjaaminen kiehtoo ammatillisesti jossain vaiheessa. Lavalla häneen puolestaan kolahtaisi iso naisrooli jossain vakavassa draamassa.

Vakavasti Riuttala suhtautuu myös kaupunginteatterin mahdollisuuksiin Lappeenrannan katsojapotentiaalin keskuudessa.

— Tavoite on nostaa moponuoret ja muutkin kauppakeskuksen katukerroksesta teatterikerrokseen.

Minna Mänttäri Anna Andersson esittää Suutarin tyttären pihalla -näytelmässä nimiroolin Kirsti Kitusta.

”Työyhteisö on merkittävä asia”

Anna Andersson on toteuttanut isomummonsa ja kaimansa toiveen. Tämä halusi 1900-luvun alussa näyttelijäkouluun Pietariin, mutta perhe ei päästänyt arveluttavaan paikkaan. Nuorempi Anna meni sinne tutustumaan toisiin sukujuuriinsa.

— Olen äidin puolelta venäläinen ja halusin oppia tuntemaan myös sen puolen.

Juuria rakkaampaa oli silti teatterioppi. Suvussa ei ole ollut muita taiteilijoita, mutta Andersson on näytellyt pikkutytöstä.

Näytteleminen on Anderssonin intohimo, jota hän on syventänyt meneillään olevissa ja loppuvuodesta päättyvissä teatteriopettajan opinnoissa.

— Ne ovat antaneet laajemman näkökulman. Sitä hän sai kyllä jo Venäjälläkin.

Halusin oppia tuntemaan myös venäläisen puolen. — Anna Andersson

Pietarista tarttui rakkaus Tshehoviin, mutta muutkin venäläiset klassikot kelpaisivat roolien pohjaksi.

— Draama on juttuni. Tutkia ihmisten puheita ja toimintaa psykologisesti.

Sitä on tarjolla myös Lappeenrannassa, jossa Andersson on ensimmäisessä teatterikiinnityksessään. Hän kertoo tehneensä paljon vierailuja eri teattereissa, joten oman paikan löytäminen oli tärkeää.

— Pysyvä työyhteisö on merkittävä asia kaiken kiertämisen jälkeen.

Andersson kulkee eteläkarjalaisessa maastossa melkein kuin kotonaan. Miehellä on Taipalsaarella mökki, jossa näyttelijä on viettänyt aikaansa. Sinne hän kiirehti myös maanantaina.

— Pitää mennä sieniä putsailemaan.

Minna Mänttäri Willehard Korander esittää Suutarin tyttären pihalla -näytelmässä suutarin pyörittämän täysihoitolan skottilaista asukasta.

”Näyttämöllä ei toiveroolia”

Willehard Koranderille kiinnitys Lappeenrannan kaupunginteatterissa on hyppy tuntemattomaan. Äidinkielenään ruotsia puhuva uusimaalainen kertoo tuntevansa ruotsinkielisen teatterimaailman läpikotaisin ja halusi seuraavaksi jotain aivan muuta.

Sellainen on myös kiinnitys teatteriin ylipäätään.

— Teatterikorkeakoulun jälkeen olen tehnyt töitä freelancer-näyttelijänä.

Korander on esiintynyt teatterinäyttämöllä lapsesta saakka, mutta mietti myös toisenlaista työtä ammatikseen.

— Mediaa ja viestintää.

Tietyllä tavalla ne kulkevat Koranderin mukana. Hän tykkää animaatioiden tekemisestä ja on mukana projektissa, joka koulii videopelien rakentamiseen.

Realismin tavoittelua varten on keksitty elokuva. — Willehard Korander

Teatteriyleisölle Korander haluaa näyttää hahmojensa sisäistä elämää sekä tuoda iloa ja liikettä kaupunginteatterin lavalle. Hänen rooliajattelunsa ja teatterinäkemyksensä perusteella molemmat luonnistuvat vaivattomasti.

Teatterissa Koranderia kiinnostaa rikkoa katsojan illuusiota kaikin mahdollisin tavoin ja karttaa realismin tavoittelua.

— Sitä varten on keksitty elokuva.

Näyttelijän ammatissa Korander ei toistaiseksi ole löytänyt yhtä tiettyä toiveroolia, sillä näyttämöllä ollessaan hän kertoo nauttivansa lukuisista vaihdoista, tempautumisesta hahmosta ja tunnetilasta toiseen.

— Mahdollisimman paljon rooleja samassa näytelmässä on kiinnostavampi lähtökohta.

Minna Mänttäri Jose Viitala esittää Suutarin tyttären pihassa -näytelmässä tyttären toista kosijaa Pekka Paasia.

”Kaipasin tauon jälkeen lavalle”

Harry Potterin ystävän Ron Weasleyn rooli oli menoa Jose Viitalalle. Ujo poika sai kutsun yläasteen musikaaliin ja huomasi löytävänsä rohkeutta roolivaatteissa. Sen jälkeen muita ammatteja ei enää tarvinnut miettiä.

— Oli voimaannuttava kokemus nähdä ja kuulla yleisön reaktiot, Viitala kertoo.

Teatterikorkeakoulussa hän tutustui vanhemman vuosikurssin opiskelijaan Samuli Punkkaan ja on siitä lähtien halunnut tehdä yhteistyötä.

— Samuli on mukava tyyppi, jonka kanssa ei ole osunut samoja projekteja kohdalle.

Oli voimaannuttava kokemus nähdä ja kuulla yleisön reaktiot. — Jose Viitala

Keski-Pohjanmaalta kotoisin olevaa Viitalaa kiinnosti Lappeenrannassa myös paluu näyttämötöihin. Kouvolan ja Kokkolan teattereiden pitkien kiinnitysten jälkeen hän teki yhden osan Ylen tv-sarjassa (Tarinankertojat: Kokkola) ja ison sivuroolin elokuvassa Jääkausi, joka saa ensi-iltansa maaliskuussa 2019.

— Kaipuu lavalle oli kova, näyttelijä tunnustaa.

Liikuntaa ja e-urheilua harrastavaa Viitalaa innostaa lavalla eniten draaman tekeminen.

— Henkilöiden psykologian tutkaileminen kiinnostaa, ja draamahahmoissa on esimerkiksi komediaan verrattuna enemmän syvyyttä.

Melkoisia kerroksia olisi todennäköisesti tarjolla Viitalan tämän hetkisessä unelmaroolissakin. Hän kertoo olleensa mukana muutamassa Shakespearen Hamletin tuotannossa, mutta nimirooli ei ole vielä osunut kohdalle.

Sirpa Riuttala

Syntynyt Vantaalla vuonna 1985.

Valmistunut Teatterikorkeakoulusta.

Harrastaa lasten kanssa olemista, laulamista, soittamista ja säveltämistä.

Anna Andersson

Syntynyt Helsingissä vuonna 1989.

Valmistunut Pietarin Valtiollisesta Teatteritaideakatemiasta.

Harrastaa argentiinalaista tangoa, joogaa ja sienestystä.

Willehard Korander

Syntynyt Karjaalla vuonna 1981.

Valmistunut Teatterikorkeakoulusta.

Harrastaa patikointia, pyöräilyä ja videopelien suunnittelua.

Jose Viitala

Syntynyt Kalajoella vuonna 1986.

Valmistunut Teatterikorkeakoulusta.

Harrastaa piirtämistä, salilla käymistä, tennistä ja videopelejä.