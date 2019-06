Tämän viikon ensi-ilta elokuvat ovat Men in Black International ja Vili Vilperi -elokuva. Alkuperäinen Men in Black sai ensi-iltansa vuonna 1997 ja Vili Vilperiä esitettiin Suomen televisiossa 1990-luvulla.

Kansainvälinen avaruusolentojahti

Men in Black International (Yhdysvallat, 2019).

Ohjaus: F. Gary Gray.

Rooleissa: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson, Kumail Nanjiani.

Kesto 115 minuuttia. K12.

Alkuperäinen Men in Black oli jättihitti. Hupaisa ja omalaatuinen tieteisseikkailu on pitänyt pintansa 22 vuodenkin jälkeen, kiitos ensiluokkaisen teknisen toteutuksen.

Elokuvasarja saa nyt uuden alun. Perusajatus on tuttu: maapallolla elää läjäpäin avaruusolentoja ja mystinen järjestö pitää tämän salassa käyttäen avaruusolennoilta lainattua teknologiaa.

Uuden MiB:n suurin oivallus onkin siinä, etteivät avaruusolentojen ongelmat ole keskittyneet vain New Yorkiin tai Yhdysvaltoihin.

Tessa Thompson näyttelee naista, joka on yrittänyt selvittää koko ikänsä lapsuudessa kokemaansa kohtaamista mustiin pukeutuneitten miesten kanssa. Tästä tulee päättäväisyytensä ja neuvokkuutensa vuoksi uusin värväys Men in Black -organisaation Lontoon konttoriin.

Tulokas — nimeltään Agentti M –—saa parikseen kokeneemman Agentti H:n (Chris Hemsworth). MiB:n esimiehinä nähdään Emma Thompson ja Liam Neeson.

Agentti M:n oppimiskäyrä muuttuu hyvin jyrkäksi, kun The Hive -avaruusrotu ryhtyy hyökkäyksiin ja käy selväksi, että nämä ovat soluttautuneet osaksi Men in Black -organisaatiota.

M ja H päätyvät seikkailulle varmistaakseen, ettei vaarallinen super-ase päädy vääriin käsiin ja koko organisaatio murene soluttautujien käsissä.

Kansainvälisyys tarjoaa MiB-maailmaan uudenlaisen ulottuvuuden. Nyt jet-settailu Lontoon, Italian ja Marokon välillä saa elokuvan hetkittäin tuntumaan 007:n uusimmalta seikkailulta. Kun tyyliin sekoitetaan tieteistoimintakomediaa, on lopputulos melko ainutlaatuinen.

Ohjaaja F. Gary Gray on tehnyt uransa aikana niin monenlaisia elokuvia, ettei tyylilajien sekoittaminen ole hänelle ongelma. Sekaannusta on sen sijaan tarjolla käsikirjoituksessa, joka tuntuu rakentuneen toimintakohtaukset ja nokkelat ideat edellä.

Men in Black International on ajoittain liian täyteen ahdettu paketti, jotta sen selvät linjat erottuisivat. Onneksi ylenpalttisuus on enimmäkseen nautittavaa ja kevyttä, eikä siten estä elokuvan liitoa sen parhaimmissa kohdissa.

Kaiken keskellä on Hemsworth ja Thompson, joille elokuva on jo kolmas yhteistyö. Aiempi työkokemus tuntuu ja kaksikon kemia toimii välittömästi. Vitseissä on ilmavuutta ja osa dialogista tuntuu improvisoidulta. Se on jättielokuvissa harvinaista herkkua.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Huumori. Nokkelat yksityiskohdat. Globaali lähestyminen.

Huonoa: Täyteen ahdettu tarina.

Erityistä: Hemsworth ja Thompson näyttelivät Thor ja Valkyrie -hahmoja Marvelin elokuvauniversumin Thor: Ragnarok ja Avengers: Endgame -elokuvissa.

Assemblage Entertainment Vili Vilperi -koala ja Jakke-kauluslisko suuntaavat seikkailulle läpi villin ja vaarallisen Australian takamaan.

Tuttu koala vaarallisella seikkailulla

Vili Vilperi -elokuva (Blinky Bill the movie, Australia/Yhdysvallat, 2015).

Ohjaus: Deane Taylor.

Suomenkielisissä äänirooleissa: Arttu Ala-Jokimäki, Ella Pyhältö, Joonathan Kettunen, Juhani Rajalin.

Kesto 88 minuuttia. K7.

Dorothy Wallin 1930-luvulla luoma Vili Vilperi -hahmo kuuluu Australiassa jokaisen lapsuuteen aivan itsestäänselvyytenä. Haalareihin pukeutuvan koalan seikkailut tunnetaan myös Suomessa, kiitos 1990-luvulla ensiesityksensä tehneen piirrossarjan.

Hahmo ei täällä kuitenkaan nauti huippusuosiosta. Tästä viestii se, että Vili Vilperi -elokuvalla on kestänyt neljä vuotta matkata Suomen elokuvakankaille.

Ajan hengessä uusin Vilperin seikkailu on toteutettu käsin piirretyn sijaan tietokoneanimaationa. Hahmon kuitenkin tunnistaa vanhaksi tutuksi.

Vili lähtee kohti vaaroja pursuavia Australian takamaita, tarkoituksena löytää kadonnut seikkailija-isä, jota poika suuresti ihailee. Muut uskovat isän menehtyneen. Ilkeä Kränkkälä-lisko käyttää tilaisuutta hyväkseen noustakseen Viherkylän hirmuhallitsijaksi.

Matkansa avuksi Vili saa Nanni-koalan ja Jakke-kaulusliskon. Vastassa eivät ole ainoastaan takamaiden anteeksiantamattomat elementit, vaan jäljillä vaanii myös kostonhimoinen kissapeto.

Onneksi matkakumppanit törmäävät myös avuliaisiin eläimiin.

Vili Vilperi edustaa kaikin puolin hyvin keskitason tuotetta. Sen animaatio tuntuu hieman vanhentuneelta. Tarina on yksitoikkoisen arvattava, eikä hahmoihin oikein saada puhallettua kunnon persoonallisuuksia.

Parhaaksi palaksi nousee mainioita irtovitsejä laukova Jakke. Myös hupaisia fyysisiä komediahetkiä on ripoteltu tarpeeksi.

Jännityksen hetkissä tunnelma on hyvin videopelimäinen ja kolkko.

Vili Vilperin seikkailu ei missään vaiheessa ole epäselvä tai junnaava, mutta se ei nouse lähellekään lajityyppinsä parhaimmistoa. Pian katsomisen jälkeen elokuva sekoittuu muistoissa kymmeniin muihin animaatioihin, joissa puhuvat eläimet seikkailevat ja toilailevat.

Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Vitsit.

Huonoa: Toimintakohtaukset.

Erityistä: Jakke-lisko on peruja Jacko The Broadcasting Kookaburra -kirjasta vuodelta 1933, johon Dorothy Wallin ensimmäistä kertaa piirsi Vili Vilperi -hahmon.