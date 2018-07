Pääkirjoitus: Työllisyys kohenee Etelä-Karjalassa

Tuoreet työllisyysluvut kertovat, että työllisyys kohenee Etelä-Karjalassa hyvää vauhtia.

Kehitys on jatkunut jo jonkin aikaa ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti Lappeenrantaan ja sen ympäristöön. Imatralla on maakunnan kovin työttömyysprosentti (14,5), mutta myös Imatran seutu on päässyt mukaan talouskasvuun.

Etelä-Karjalan hyvän kehityksen taustalla on kaksi tekijää yli muiden.

Suomen vienti vetää ja erityisen hyvin kaupaksi ovat käyneet metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden tuotteet. Maakunnan teollisuusjättien hyvä meno näkyy yhtiöiden alihankintaketjuissa, mutta myös tehtaan porttien sisällä. Esimerkiksi Ovako on palkannut Imatralla terästehtaalle tänä vuonna kymmeniä uusia työntekijöitä. UPM teki viime vuonna ennätystuloksensa ja se on rikkoutumassa tänä vuonna. Lappeenrannassa UPM:n vauhtia ovat kiihdyttäneet investoinnit Kaukaalla ja sama näkyy Imatralla Stora Enson tehtailla.

Toinen työllisyyden tukipilari on kauppa. Venäläisten päivämatkat Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen kautta ovat palauttaneet turistit Etelä-Karjalan kauppoihin. Kaupan ala on palkannut tänä vuonna uutta väkeä palvelemaan palanneita venäläisiä ostosmatkailijoita.

On hyvä huomata, että työllisyyden parantumisen molemmat taustasyyt ovat kansainvälisiä. Maailmantalous siis vaikuttaa vahvasti Etelä-Karjalaan. Rajamaakunnalle Venäjän talouden liikkeet ovat poikkeuksellisen merkittäviä, vaikka talouden epävakaus tekee Venäjästä vaikeasti ennakoitavan.

Työllisyyden hyvä veto jatkuu ennusteiden perusteella ainakin ensi keväälle. Kansainvälinen talous luo silti jo uhkakuvia. Esimerkiksi tärkeän kaup