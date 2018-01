Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa tänään — Katugallupin perusteella Sauli Niinistö on vahvoilla Etelä-Karjalassa, mutta moni harkitsee vielä ehdokkaiden välillä Eteläkarjalaiset pitävät presidentinvaaleissa äänestämistä tärkeänä asiana, koska presidentti valitaan kansan keulakuvaksi ja imagon rakentajaksi. Kuusi vuotta sitten Paavo Väyrynen olisi mennyt toiselle kierrokselle Etelä-Karjalassa. Mika Stranden Virve Huikuri

Kysyimme katugallupissa eteläkarjalaisilta ja maakunnassa vierailleilta seuraavaa:

1. Aiotko äänestää presidentinvaaleissa, ja onko ehdokas jo tiedossa?

2. Mihin presidenttiä tarvitaan?

Virve Huikuri, 42, Lappeenranta

1. Aion äänestää, mutta ehdokasta en ole vielä valinnut.

2. Presidentti on se, joka viime kädessä päättää asioista. Esimerkiksi siitä, menevätkö lait läpi.

Mika Stranden Maria Järvinen

Maria Järvinen, 33, Tampere

1. Aion äänestää, mutta en ole vielä lopullisesti päättänyt ehdokasta.

2. Presidenttiä tarvitaan johtamaan Suomea.

Mika Stranden Maijastiina Lipiäinen

Maijastiina Lipiäinen, 27, Kouvola

1. Aion äänestää Sauli Niinistöä.

2. Presidentti edustaa Suomea ja vie maan imagoa maailmalle.

Mika Stranden Sirkku Saira

Sirkku Saira, 81, Lappeenranta

1. Pitäähän se käydä äänestämässä. Ehdokasta en ole vielä valinnut.

2. En osaa sanoa.

Mika Stranden Minna Paalanen

Minna Paalanen, 45, Lappeenranta

1. Aion äänestää, mutta en ole vielä valinnut ehdokasta. Olen kahden vaiheilla.

2. Presidenttiä tarvitaan maan yhteisten asioiden hoitoon ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Mika Stranden Saija Vaittinen

Saija Vaittinen, 35, Imatra

1. Aion äänestää Sauli Niinistöä. Niinistö on selvä valinta minulle, koska hän on tehnyt hyvää työtä.

2. Presidentin tärkein tehtävä on ulkomaisten suhteiden hoito.

Mika Stranden Jouko Liski

Jouko Liski, 71, Imatra

1. Kyllä äänestän, ja ehdokaskin on selvä.

2. Presidentti on maan johtaja, joka antaa esimerkkiä muille.

Mika Stranden Helena Laitinen

Helena Laitinen, 70, Lemi

1. Aion äänestää. Ehdokkaan olen valinnut, eli Sauli Niinistöä äänestän, kuten viimeksikin.

2. Presidentti on kansakunnan keulakuva, joka rakentaa yhtenäisyyttä ja maan imagoa.

Mika Stranden Jesse Lindstén

Jesse Lindstén, 24, Lappeenranta

1. Aion äänestää, ja ehdokas on katsottuna.

2. Poliittisissa asioissa presidentti pitää huolta valtiosta.



Kuusi vuotta sitten Väyrynen olisi mennyt toiselle kierrokselle Etelä-Karjalassa

Keskustan Paavo Väyrynen olisi edennyt kuusi vuotta sitten presidentin vaalien toiselle kierrokselle kokoomuksen Sauli Niinistön kanssa, jos eteläkarjalaiset olisivat saaneet päättää.

Ja jos parikkalalaiset ja suomenniemeläiset olisivat saaneet päättää, olisi Väyrynen lähtenyt toiselle kierrokselle paalupaikalta. Muissa Etelä-Karjalan kunnissa Niinistö oli ykkönen. Niinistö sai Etelä-Karjalassa ensimmäisellä kierroksella vahvan 41,1 prosentin kannatuksen, kun koko maassa Niinistö keräsi 37 prosenttia äänistä.

Väyrynen sai ensimmäisellä kierroksella 18,4 prosenttia eteläkarjalaisten äänistä. Väyrynen voitti Etelä-Karjalassa kolmanneksi tulleen vihreiden Pekka Haaviston kaikissa muissa kunnissa paitsi Imatralla ja Lappeenrannassa. Haaviston ääniosuus oli 15,2 prosenttia. Vahvinta Haaviston kannatus oli Lappeenrannassa ja Imatralla ja heikointa Savitaipaleella.

Etelä-Karjalassa ensimmäisellä kierroksella Timo Soini (ps.) sai äänistä 11,2 prosenttia, Paavo Lipponen (sd.) 7,5 prosenttia, Paavo Arhinmäki (vas.) 3,5 prosenttia, Sari Essayah (kd.) 2,6 ja Eva Biaudet (rkp) 0,8 prosenttia.

Toisellakin kierroksella Etelä-Karjala oli muuta maata niinistöläisempi. Niinistö kahmi Etelä-Karjalassa 69,9 prosenttia äänistä, kun koko maassa saalis oli 62,6 prosenttia. Maaseutukunnissa Niinistö sai jopa yli 70 prosentin äänipotteja. Suurinta Niinistön kannatus oli Parikalassa, jossa useampi kuin kolme neljästä äänesti kokoomuksen ehdokasta.

Pekka Haaviston suosio jäi Etelä-Karjalassa 30,1 prosenttiin, kun koko maassa hän keräsi 37,4 prosenttia äänistä. Etelä-Karjalassa Haavisto sai korkeimman kannatuksen Imatralla, 35 prosenttia.

Etelä-Karjalassa äänestettiin koko maata laiskemmin. Ensimmäisellä kierroksella uurnille lähti 71,3 (koko maa 72,7) ja toisella kierroksella 67,3 (koko maa 68,9)prosenttia äänioikeutetuista.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja on karsittu kovalla kädellä

Etelä-Karjalan kunnissa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja on viime vaaleissa karsittu reippaalla kädellä.

Esimerkiksi Imatralla äänestyspaikkoja on aiemman kahdentoista sijaan viisi, Ruokolahdella aiemman yhdeksän sijaan enää yksi. Kaikki ruokolahtelaiset äänestävät nyt Rasilan liikuntahallissa. Myös Savitaipaleella on enää yksi varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka.

Karsimisella helpotetaan muun muassa uhkaavaa toimihenkilöpulaa. Viime kuntavaaleissa puolueilla oli jo vaikeuksia löytää tiukentuneet kelpoisuusehdot täyttäviä toimitsijoita. Äänestyspaikkojen karsinta onkin iso helpotus käytännön järjestelyjen kannalta, sanoo Ruokolahden keskusvaalilautakunnan sihteeri Toini Raijas.

— Yhdeksän kertaa piti aina hoitaa varustelut, pakata tavarat, huolehtia porukat paikalle ja ovet auki ja kiinni. Nyt kun on yksi äänestyspaikka, riittää, että tämä tehdään kerran, Toini Raijas vertaa.

Lappeenrannassa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja on 20. Ennakkoon Lappeenrannassa voi äänestää 11 eri paikassa.

Poikkeustapauksissa äänestäminen on mahdollista myös kotona.