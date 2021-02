Mitä muuta helmikuuhun mahtui kuin koronaa? Täältä löydät Etelä-Saimaan viikon kiinnostavimmat jutut

Tällä viikolla kerroimme siitä, mitä lappeenrantalaisissa taloyhtiöissä ajatellaan isännöintiyritysten kartelliepäilyistä. Sopimuspapereita on syynätty tarkemmin, vaikka omiin isännöitsijöihin on oltu tyytyväisiä.

Selvitimme myös mistä päin Etelä-Karjalaa löytyy eniten yksinasujia. Yksin asuva Auli Niinimäki kertoi valinneensa asuinpaikkansa tuttuuden ja työpaikan sijainnin mukaan.

Työpaikan sijainninkin voi valita tuttuuteen vedoten. Jonni Roiko-Jokela lähti terveyskeskuslääkäriksi Joutsenoon, koska kotiseuturakkaus veti takaisin Etelä-Karjalaan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on pyrkinyt pitämään huolta Roiko-Jokelan kaltaisista nuorista lääkäreistä, jotta nämä pysyisivät maakunnassa.

Kai Skyttä Auli Niinimäeltä kysyttiin nuorempana, onko hän kranttu. Enää yksineläjää ei kummastella.

Lounas- ja kahvilapalveluissa elämää

Ravintola- ja kahvilapuolella tapahtuu Lappeenrannassa. Vanhaan pappilaan on avautumassa uusi kahvila. Asiakaspaikkoja on suunnitteilla sata plus pappilan puoleisen sisäänkäynnin eteen tuleva terassi-alue.

Osuuspankkitalossa henkilöstöravintola avautuu kaikille lounastajille. Tilat löytyvät tornin ylimmästä kerroksesta, josta avautuu näkymä niin Saimaalle kuin vesitornillekin.

Sen sijaan osuuspankkitalon juuren levittäytyvän Marian aukion terassimaailma on jäämässä torsoksi. Kiinnostuneita yrityksiä oli vain kaksi.

Anu Kiljunen Ravintola Saimaan ravintolasalissa on noin 60 asiakaspaikkaa. Lisäpaikkoja saa kabineteista.

Luumäki oli tällä viikolla esillä sekä kunnanjohtaja- että yritysasioissa

Arvioimme Luumäen kunnanjohtajaksi hakeneita. Mukana hakijajoukossa olivat muun muassa Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen ja Luumäen naapurikunnan Lemin entinen kunnanjohtaja Jussi Stoor.

Luumäellä on puhuttanut myös kuntaan kaavailtu sadan miljoonan euron matkailuhanke. Golden Lake Villas GLV siirtyi uuden omistajan käsiin. Aiemmin GLV oli yrittänyt löytää rahoitusta kohuyhtiön, italialaisen Osanna Groupin kanssa. Osaja löytyi kuitenkin Hämeestä.

Kaatunut saatiin viimein kotiin

Onko kaukopartiomies Eugen Wist tuttu? Hän ja kaksi muuta miestä tekivät täpärästi ennen jatkosodan syttymistä jalkaisin retken Nuijamaalta Uudenkirkon Kaipialaan, jonne Wistien entiselle kotitilalle oli haudattu raakahopeaa. Patikkamatkaa kertyi reippaat 120 kilometriä, mutta 40 kiloa hopeaa saatiin toimitettua takaisin perheen verstaalle.

Wist kaatui jatkosodassa, mutta palasi vasta nyt pienessä valkoisessa arkussa kotikaupunkiinsa Lappeenrantaan.

Kai Skyttä Eugen Wist haudataan Lappeenrannan sankarihautausmaalle.

Vapaaehtoistyötä Saimaan jäällä

Eläkkeellä oleva Jorma Haapasalo on jo vuosia hoitanut talkootöinä napakelkkaa ja luistelukenttää yhteistyössä Matti Himmin kanssa. Julkiset haukut Facebookissa veivät kuitenkin työinnon, ja napakelkka siirrettiin pois kaupunginlahden pohjukasta.

Luonto- ja tiedekeskus Saimaarium ja Lappeenrannan Saimaa Rotaryklubi toteuttivat kuusenupotustalkoot Saimaaseen. Harmikseen vapaaehtoisporukka huomasi, että kuusia varten tehdyistä avannoista löytyi sinilevää.

Kai Skyttä Joulukuusia upotettiin talkoilla Saimaaseen.

Urheilurintamalla liikuttiin Kisapuistossa

Yksi Lappeenrannan kuumimmista perunoista eli Kisapuiston tuleva jäähalli eteni tarjousvaiheeseen. Amiksen monttuun suunnitellusta sisähallista on pidetty markkinavuoropuhelut yhteensä yhdeksän mahdollisen toteuttajan kanssa.

Kaupunki on rakennuttamassa Kisapuistoon uuden konetallin varastotiloineen. Kentän pukukopit ja konetallit ovat samassa rakennuksessa, minkä vuoksi kentän käyttäjät ja jäänhoitokoneet kulkevat samaa reittiä ja kohtaavat jatkuvasti toisensa.

Jäähallin puolella SaiPa on vauhdittanut pelaajaliikennettä. Matěj Tomek ja David Bernhardt lähtivät, Sam Lofqvist palaa Lappeenrantaan.

Kai Skyttä Stam1na julkaisi yhdeksännen albuminsa.

Uusia levyjä kuuntelussa

Lappeenrantalaisen Laki & Järjestys -punkyhtye julkaisi ensimmäisen ep-levynsä. Bändin biisit ovat herättäneet mielipiteitä puolesta ja vastaan. Bändin perustaja Jussi Timperin mukaan heidän musiikissaan ei kuitenkaan ole kyse rasismista.

– Musiikkiaiheisilla keskustelupalstoilla on pohdittu, onko tämä natsibändi vai eikö ole.

Lemiläisellä Stam1nalla oli vuorossa peräti yhdeksännen studioalbumin julkaisu. Novus Ordo Mundi ilmestyi perjantaina.

– Koitin naittaa biisien tekstit siihen repivään rajuuteen, mitä vuosi 2020 edusti. Kun ihminen istuu tarpeeksi kauan neljän seinän sisällä, niin kauhua siitä syntyy, laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen sanoo.