Lappeenrannan Keskuspuistoa koristaa pian kivinen Lappeen vaakuna, aiempi kukkaversio ei toiminut toivotulla tavalla

Lappeenrannan Keskuspuistossa paljastetaan reilun viikon kuluttua sunnuntaina Lappeen vaakuna. Se sijaitsee Lappeen kirkon vieressä olevassa loivassa rinteessä.

Tilaisuudessa vaakunan paljastavat Lappeen kotiseutuyhdistyksen edustajat, jotka tekivät alun perin kaupungille aloitteen reliefin saamiseksi puistoon.

Nyt paljastettava Pyhän Laurentiuksen reliefi on metrin korkuinen, ja se on valmistettu Kurun harmaagraniitista. Vaakunan pohjan koko on 1,8 metriä ja leveydeltään 2,6 metriä. Reliefin pohja on valmistettu Koitavaaran mustasta graniitista, joka on toiselta nimeltään Karjalan musta sekä Virojoen punaisesta graniitista, toiselta nimeltään Karjalan punainen.

Kukkavaakuna ei toiminut

Lappeenrannan Keskuspuistoa koristi menneinä kesinä kukilla toteutettu Lappeen vaakuna, josta kuitenkin luovuttiin, koska vaakunan mustaa väriä oli hankala toteuttaa kesäkukilla.

Lappeen kotiseutuyhdistys kuitenkin toivoi, että istutus voitaisiin korvata kivestä tehdyllä taideteoksella. Toive toteutui.

– Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita ja erityisesti haluamme kutsua paikalle lappeelaisia henkilöitä sekä lappeelaisia yhteisöjä, kertoo Lappeen kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ritva Tamminen tiedotteessa.

Vaakuna paljastetaan Kirkkopuistossa 6.9. kello 11 alkavassa tilaisuudessa messun jälkeen. Puhumassa ovat muun muassa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen.

Juttua muokattu 28.8.2020 kello 14:38. Korjattu otsikko vastaamaan sisältöä.