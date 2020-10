Etelä-Karjalassa ei ole tullut ilmi uusia koronatartuntoja lauantain jälkeen

Etelä-Karjalassa ei sunnuntaina ja maanantaina ole Eksoten sivujen mukaan kirjattu uusia koronatartuntoja. Niiden kokonaismäärä Eksoten alueella on nyt 64.

Viimeisin tartunta varmentui lauantaina, ja se kasvatti Lappeenrannassa ilmaantuneiden tartuntojen määrän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastossa 43:ään. Imatralla tartuntoja on todettu 10. Alle viiden tartunnan kuntakohtaisia lukuja THL ei ilmoita.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan lauantain tartunta liittyy aiemmin tiedettyyn ketjuun paikkakunnalla. Henkilö ei kuitenkaan ollut karanteenissa.

– Kontakti oli tiedossa, mutta tartunta oli puolittainen yllätys. Potilas on nuorehko aikuinen ja hyväkuntoisena kotihoidossa, Raasakka kertoo.

Lisäaltistuneiden joukko ei ole suuri, mutta joitakin sairastuneen lähiympäristöstä jouduttiin laittamaan karanteeniin.

Suomessa on raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 853 tartuntaa, mikä on 1 197 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 555.