Immolassa paistoi perjantaiaamuna aurinko täydeltä terältä, kun erikoisrajajääkärien kurssi 13 marssi paraatikenttänä toimineella urheilukentälle valatilaisuuteen. Edellispäivän harjoituksissa viitisenkymmentä alokasta kouluttajineen oli kastunut litimäriksi.

Erikoisrajajääkärien valaa seurasi kentän reunalla kutsuvieraiden joukossa 101-vuotias Ilmari Koppinen. Hän oli ainoa sodan ajan rajajoukkojen veteraaneista, joka oli enää kyennyt paikalla.

Salossa nykyään asuva Koppinen kertoi käyvänsä valatilaisuuksissa niin kauan kuin jalka vielä nousee.

— Viime vuonna tosin jäi väliin. Muuten olen ihan hyvässä kunnossa, mutta polvet kertovat, että ikää on. On minulla joku toinenkin vaiva, mutta se on latinankielinen, Rajapataljoona kuuden veteraani kertoi.

Muurmannin radalla

Ilmari Koppisen mieleen ovat vahvimmin jääneet rajajoukkojen sotavuosilta pohjoisen komennukset.

— Muurmannin rataa oltiin vuonna 1942 tuhoamassa, silloin sain luotisuihkun ihan tuohon kyljen vireen. Olen siis ohiammuttu, veteraani kertoi.

Erikoisrajajääkärikurssin 13 sotilasvalan vannoi perjantaina runsaat 50 nuorta miestä, jotka marssivat paraatikentälle alokkaina ja poistuivat sieltä jääkäreinä.

Valan jälkeen jääkärit saivat sovitella vihreää barettia päähänsä.

— Hyvä, että saatiin baretti, jo siihen lippahattuun ehti kyllästyäkin, tuumaili kurssin nuorimpiin kuuluva 18-vuotias Eino Niemelä, joka on myös kurssin pohjoisin jääkäri.

Jarmo Hämäläinen Sotilasvalan perjantaina Immolassa vannonut jääkäri Eino Niemelä sai vihreän baretin päähänsä. Isä Kari ja äiti Kirsi Niemelä olivat saapuneet valatilaisuuteen Keminmaalta ja kehuivat valan tunnelmaa juhlavaksi.

Dokumenti innosti pohjoisen poikaa

Keminmaalta Oulun pohjoispuolelta kotoisin oleva Niemelä kertoo innostuneensa Immolasta varusmiespalveluspaikkana, kun koulussa yhteiskuntaopin tunnilla esitettiin dokumenttia erikoisrajajääkärien koulutuksesta.

Erikoisrajajääkärien kurssin pääsykokoissa oli tänä vuonna 300 osallistujaa. Kovat fyysiset testit karsivat joukon kuudesosaan.

Eino Niemelä selvitti tammikuun testit pitkälti urheilutaustansa ansiosta. Nuoren miehen lajivalikoimaan kuuluvat vapaa-ottelu, thai-nyrkkeily ja uinti.

— Kovin paljon ei ole täällä aikaa jäänyt niiden lajien harjoitteluun. Sen verran on menoa riittänyt muutenkin, että jotain palauttavaa liikuntaa olen lähinnä tehnyt, Niemelä kertoo.

Erikoisrajajääkärien koulutus on toistaiseksi ollut pitkälti sitä, mitä Eino Niemelä on siltä odottanut. Kovimmat testit ovat vielä kuitenkin edessä.

— Jos joululomalla sitten saisi pitää jo ruskeaa barettia päässä.

Ruskean baretin saadakseen erikoisrajajääkärien on suoritettava tietyt testit ja hallittava tietyt taidot.

Ansiomerkkejä jaettiin

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys jakoi Immolan valapäivän yheydessä huomionosoituksia erityisistä ansioista Rajavartiolaitoksen perinne- ja kiltatyön hyväksi tehdystä työstä seuraaville henkilöille:

Rajavartioristin saajat: Kenraaliluutnantti evp Jaakko Kaukanen, eversti evp Matti Ropo, everstiluutnantti evp Ossi Pirhonen, kapteeni evp Aulis Vänskä, opettaja Seppo Lyytikäinen, tiedotussihteeri Sari Ahvonen, ylirajajääkäri evp Kyösti Karvonen, autonkuljettaja Seppo Ikonen, metallimies Jouko Martiskainen, rakennusinsinööri Erkki Suuronen, autonkuljettaja Harri Nurmilinna, toimitusjohtaja Veijo Järvinen.

Merivartioristin saajat: Toimitusjohtaja Veijo Järvinen, yrittäjäneuvos Lars-Erik Gästgivars.