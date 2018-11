Moni kissa on tänä vuonna tullut eläinsuojeluyhdistyksen hoteisiin Lappeenrannassa huonossa kunnossa. Sijaiskodeille on nyt kova tarve.

Lappeenrannassa on kissakriisi. Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksen ylläpitämä eläinkoti Pesä pullistelee kissoista. Eläinkoti Pesän vastaava Laura Hölkki kertoo, että ongelma on valtava.

— Meillä on yhteensä noin 100 kissaa eri sijaiskodeissa ja eläinkodissa. Talo on jatkuvasti täynnä, Hölkki sanoo.

Pelastetut kissat saapuvat ensin eläinkoti Pesään. Siellä kissat tarvittaessa leikataan ja rokotetaan, jonka jälkeen ne pyritään siirtämään joko sijaiskoteihin tai suoraan omiin koteihin.

— Tilamme täällä ovat varsin pienet.

Hölkin mukaan koko vuosi on ollut kissojen määrän kannalta katastrofaalinen. Kodittomia kissoja on paljon, vaikka eläinsuojeluyhdistys on tehnyt vuosikausia töitä sen eteen, että näin ei olisi.

— Ehkä tämä on seurausta edellisistä vuosista, kun kaikki kissoja ei ole saatu talteen. Ihmiset ovat myös välinpitämättömiä. He hylkäävät kissoja tai pitävät niitä ulkona, vaikka niitä ei ole leikattu.

Populaatiokissat työllistävät

Lappeenrannan seudulla työllistävät erityisesti niin sanotut populaatiokissat. Kissapopulaatiot syntyvät nopeasti leikkaamattomista, ulkona liikkuvista kissoista.

— Täällä on useampikin paikka, missä on hirveästi kissoja. Joku omistaa kissat ja ruokkii niitä, mutta ne viettävät puolivilliä elämää ulkosalla, Hölkki sanoo.

Tyypillisimmin tällaisia populaatiota löytyy maaseudulta.

Sijaiskodeille kova tarve

Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksellä on kova tarve sijaiskodeille. Kissat sijoitetaan niihin kuntoutumaan ennen kuin niille löytyy lopulliset kodit. Lappeenrannan seudulla koteja on noin 20. Kissat luovutetaan sisäkissoiksi turvalliseen ympäristöön.

— Sijaiskodiksi voi ilmoittautua, vaikka erityistä kissakokemusta ei olisikaan. Tärkeintä on eläinystävällinen asenne ja kyky ottaa ohjeita vastaan, Hölkki sanoo.

Yleensä kissat viettävät sijaiskodissa aikaa muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. Pisimpään kestää sairaiden kissojen kuntoutuminen ja uusien kotien löytäminen.

Kissoilla voi olla esimerkiksi flunssaa, kroonistunut korvatulehdus tai ne ovat yksinkertaisesti nääntyneitä pitkään jatkuneen huonon hoidon takia.

— Tänä vuonna meille on tullut moni kissa huonossa kunnossa.

Tilan- tai sijaiskotien puutteen takia yhtään kissaa ei ole kuitenkaan jouduttu lopettamaan.