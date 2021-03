Lappeenrannan Sammonlahden yläkoulussa on ilmennyt uusi koronavirustartunta. Asiasta kertoi Lappeenrannan kaupunki maanantaiaamuna tiedotteella.

Kyseessä on jo toinen Sammonlahden koulussa ilmennyt altistus. Edellisestä ilmoitettiin viikko sitten maanantaina.

Opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo, että uusi Sammonlahden koulun karanteeni koskee 17 henkilöä, jossa on sekä oppilaita että opettajia.

– Siinä on eri aineenopettajia, jotka ovat opettaneet tätä yhtä ryhmää (jossa korona-altistus on ilmennyt), Routti kertoo.

Eksote on ollut yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, ja heidät on asetettu karanteeniin 2. huhtikuuta asti. Muilta osin Sammonlahden koulun arki jatkuu normaalisti.

Sammonlahden yläkoulu on ollut etäopetuksessa, mutta osa oppilaista on edelleen ollut lähiopetuksessa. Karanteenit koskevat osaa heistä.

Routin mukaan karanteeniin määrätyt opettajat pystyvät jatkamaan työtään kotoaan käsin.

Koulun rehtori on tiedottanut huoltajille asiasta ja informoi heitä tarvittaessa vielä tarkemmin tilanteeseen liittyen.

Viime viikolla Voisalmen koulussa kolme luokkaa asetettiin karanteeniin siellä ilmenneiden koronatapausten vuoksi. Karanteenissa on sekä oppilaita että henkilöstöä maaliskuun lopulle saakka.

Karanteenitoimiin on tämän kevään aikana on jouduttu myös Kimpisen ja Lönnrotin kouluissa. Edellisessä karanteeni on jo ohi, ja Lönnrotin koulussa toisen ryhmän osalta viimeinen karanteenipäivä on maanantai 22. maaliskuuta, toisen osalta se jatkuu. Kimpisessä karanteeni koski yhtä ja Lönnrotin koulussa kahta luokkaa.

Taipalsaarella Kirkonkylän koulussa määrättiin karanteeneja viime viikon lopulla sekä viikonloppuna.

Eksote ja kaupunki ohjeistavat, että lievienkin oireiden vuoksi tulee hakeutua koronatesteihin. Koronatestiin voi hakeutua https://www.omaolo.fi/ -sivuston kautta. Omaolossa oirearvion voi täyttää myös lapsen oireista.