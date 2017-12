Kokoomus maksaa sote-väännöstä

Tiedotusvälineiden julkaisemia mielipidetiedusteluja moititaan usein viihteellisiksi.

Niistä voi silti lukea kansalaisten tuntoja päätöksenteosta. Ylen tuorein puolueiden kannatusta mittaava gallup on juuri tällainen.

Kokoomuksen kannatus kääntyi laskuun aikana, jolloin hallituspuolueet mittelivät näyttävästi sote-uudistuksesta. Kokoomuksesta välittyi ennen loppuratkaisua kuva, joka ei varmasti kaikkia miellyttänyt. Puolueen konsultteina omalla asiallaan neuvotteluissa häärivät yksityisten terveysfirmojen kokoomustaustaiset johtajat. Kun vielä asiantuntijat kritisoivat laaja valinnanvapautta ja varoittelivat lakiesityksen kaatumisella perustuslakivaliokunnassa, kansalaisten tuomio ei ole yllätys.

Vastaavasti keskusta sai junansa raiteilleen ainakin väliaikaisesti, kun puolueen tahtotila sote-kiistassa näkyy. Odotettavissa on, että se käyttää tätä jatkossa aseena kokoomusta kohtaan.

Sininen tulevaisuus sai myös ojennettua kurssiaan, kun puolue vihdoin perustettiin ja se sai ensimmäisessä puoluekokouksessa puheenjohtajan ministeri Sampo Terhosta.

Kyselyjaksolle sattui perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen surulliset esitykset eduskuntaryhmän pikkujouluissa. Tämä näkyi hienoisesti myös puolueen kannatuksesta, vaikka sukelluksesta ei voi puhua.

Myös puoluejohtajien rooleilla on merkitystä. Oppositiossa SDP ja vihreät eivät ole täydellisesti puheenjohtajiensa näpeissä ja tämän voi lukea myös Ylen gallupista.

Harri Manskinen

harri.manskinen@esaimaa.fi