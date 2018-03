Yhä useamman ruokakauppa on netissä — ahkerimmin elintarvikkeiden verkkokaupoissa asioivat kiireiset lapsiperheet Kesko tarjoaa verkkoruokakauppaa ja kotiinkuljetusta parille miljoonalle suomalaiselle. Eekoon verkkokaupan avaaminen odottaa oikeaa hetkeä. Lidl ei suunnittele verkkokauppaa. Kai Skyttä K-ryhmän keskitettyä verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen palvelua saadaan Etelä-Karjalassa odottaa, mutta yksittäiset kaupat toimivat jo. Kauppias Liisa Kylmä kertoo, että Lappeenrannan Ison-Kristiinan K-supermarketissa verkko-ostosten keräily ja kuljettaminen ovat arkisin päivittäistä.

Etelä-Karjalan osuuskaupalla on valmius avata ruuan verkkokauppa nopeastikin. Näin kertoo marketkaupan johtaja Olli Kurppa. Osuuskauppa on kartoittanut verkkoruokakaupan kysyntää ja mahdollisia asiakkaita.

— On ryhmä, jota ruuan verkkokauppa kiinnostaa. Mutta onko se riittävän iso ryhmä? Kurppa pohtii.

Hän arvelee, että esimerkiksi palvelumaksu karsii osan kiinnostuneista.

Kurppa sanoo, että elintarvikeverkkokauppa on tuottanut toistaiseksi tappiota kaikille sitä yrittäneille. Jos tilanne on muuttumassa, Eekoo on valmis lähtemään mukaan.

— Tulossa ollaan, mutta en tiedä vielä, onko se lähiaikoina vai pikkuisen myöhemmin.

Kesko panostaa kasvukeskuksiin

Kesko tuo elintarvikkeiden verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen parin miljoonan suomalaisen saataville keväällä. Ketjun verkkokauppa ja oma keskitetty kuljetus palvelevat Uudellamaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Kuljetus maksaa 9,90 euroa ja ulottuu noin 20 minuutin ajoajan päähän myymälästä.

K-ryhmän kaupan palveluiden johtaja Jani Karotie sanoo taloudellisesti tehokkaan kuljetuksen tarvitsevan laajan asiakaspohjan, jossa on paljon lapsiperheitä. Hänen mukaansa toiminta voisi kannattaa Etelä-Karjalassakin, kun verkkokaupan asiakaskunta ajan myötä laajenee. Aina ei ratkaise asukasmäärä, vaan verkkoasiakkaiden määrä.

Lapsiperheet ovat Keskon elintarvikeverkkokaupan innokkaimpia käyttäjiä. Maalla asuvaa vanhustakin etäruokaostokset voisivat auttaa, mutta Karotie epäilee kulujen nousevan liian korkeiksi.

— Siihen tarvitaan joku ratkaisu. Jos vanhukselle viedään postit, voisiko samalla viedä ruokakassin?

Lidl seuraa tilannetta

Lidlillä ei ole Suomessa vireillä verkkokauppaa, kertoo toimitusjohtaja Lauri Sipponen. Euroopassa konsernilla on erilaisia verkkokauppamalleja, ja sen Kaufland-ketjulla ruuan verkkokauppa.

Ruokakaupan meno verkkoon on ollut palveluita ja käyttötavaroita hitaampaa.

— Ruoan osalta siirtymä on ollut hidasta erilaisista logistisista, taloudellisista ja inhimilliseen kuluttajakäyttäytymiseen liittyvistä syistä. Näitä asioita tutkimme ja testaamme sekä ennakoimme konsernimme kansainvälisen työnjaon puitteissa.

Verkkokauppa ei muuta myymälöitä

Keskon verkkoruokakauppa perustuu malliin, jossa tilatut tuotteet kerätään alueen tavallisista ruokakaupoista. Sama malli on myös Etelä-Karjalan osuuskaupan suunnitelmissa.

Siksi verkkokaupan yleistyminen ei ainakaan lähitulevaisuudessa vaikuta myymäläverkkoon. Toinen vaihtoehto olisi verkkokauppaa palveleva suljettu keskusvarasto.

Valtaosa Keskon verkkoruoka-asiakkaista valitsee kotiinkuljetuksen. Osuuskaupoissa taas enemmistö haluaa noutaa ostoksensa.

Hypermarketit, joihin asiakkaat autoilevat tekemään itse ruokaostoksensa, pärjäävät markkinoilla toistaiseksi hyvin. Kaupunkialueilla nouseva trendi on kuitenkin kävelyetäisyydellä ilman autoa tapahtuva asiointi.

Keskon aluejohtaja Jari Kuosmanen kertoo ketjun perustavan lähiasiointipaikoiksi uusiakin K-marketteja. Sen sijaan hypermarketteja on jo tarpeeksi. Kuosmanen sanoo, että jos uusi hypermarketti pääkaupunkiseudun ulkopuolella perustetaan, se korvaa aina vanhan.

Kai Skyttä Liisa Kylmä kertoo, että puhelintilausmahdollisuuttakin kysellään, mutta se työllistäisi henkilökuntaa verkkokauppaa enemmän.

Savitaipaleella kauppias kuskaa ostoksia

Moni K-kauppias on avannut verkkokaupan ja järjestänyt kuljetuspalvelun itsenäisesti. Esimerkiksi Savitaipaleen K-marketissa verkko-ostokset onnistuvat, vaikka toiminta on pienimuotoista.

— Tämä tähtää tulevaisuuteen ja on lisäpalvelu, ei kultakaivos, kauppias Tero Kiiski sanoo.

Ostosten keräily ja kuljetus maksaa kahdeksan euroa. Kauppias tuo kotiin tilatut ruuat toistaiseksi itse ja ottaa tehtävän sosiaalisena tapahtumana.

Kiiski pitää pääkohderyhmänä vanhuksia, joiden on vaikea päästä kauppaan. Hän näkee, että vanhus voisi tehdä tilauksen kotonaan hoitajan kanssa ja ostokset voisivat kulkea kotihoidon mukana.

Verkko-ostokset kulkevat kuntarajojen yli

Lappeenrannan Ison-Kristiinan K-supermarketissa henkilökunta kerää ostoksia kuljetusliikkeelle arkiaamuisin. Asiakas valitsee toimitusajan neljästä vaihtoehdosta tai noutaa kassit itse lastauslaiturilta.

Kauppias Liisa Kylmä kertoo, että verkkoasiakkaita yhdistää kiireisyys. He helpottavat paitsi arkeaan, myös esimerkiksi juhlien järjestämistä.

Ruokakuljetuksia lähtee Luumäelle, Joutsenoon ja Taipalsaarelle asti. Perusmaksu on 13,90 euroa. Pitkä matka voi tuoda lisähintaa.

K-ryhmän verkkoruokakaupat

Verkkokauppa on yli 90 myymälällä, Etelä-Karjalassa Isossa-Kristiinassa, Imatrankoskella, Vuoksenniskalla ja Savitaipaleella.

Verkkokauppamyymälöistä kahdella kolmesta on kotiinkuljetus. Asiakas voi myös noutaa kerätyt ja pakatut ostokset.

Tänä vuonna verkkokauppa laajenee noin 50 uuteen myymälään. Niistä noin 30 kuljettaa ostokset.