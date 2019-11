Repoveden kävijät kehuvat reilu viikko sitten avattua Lapinsalmen uutta siltaa tukevammaksi kuin aiempi riippusilta — Kuvatkin kertovat, että sillan kansi on tasainen ja jäykkä

Uusi silta voidaan ylittää tarvittaessa myös mönkijällä ja moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä. Lemmenlukoille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä.

Vaikka sunnuntaina sää oli harmaa, Lapinsalmen uudella sillalla Repoveden kansallispuistossa riitti kuhinaa.

Korialla asuva Jaatisen perhe lähti sunnuntaina eväsretkelle Repoveden kansallispuistoon. Perhe suunnitteli aluksi menevänsä lähemmäksi retkelle, mutta he halusivat tulla katsomaan uutta siltaa.

— Repoveden kansallispuistossa tulee käytyä muutaman kerran vuodessa, perheen isä Mikko Jaatinen sanoo.

Lapinsalmen uusi silta otettiin käyttöön 8. marraskuuta. Silta ylittää Kapiaveden 12 metrin korkeudessa ja sillä on pituutta 55 metriä. Sillan runko on teräsrakenteinen.

Kausalasta Repovedelle tulleet Marjo Khayat, Mervi Laurila ja Pirjo Laurila aikoivat kävellä kymmenen kilometrin lenkin sunnuntaina.

Kausalasta Repovedelle tulleet Marjo Khayat, Mervi Laurila ja Pirjo Laurila aikoivat kävellä kymmenen kilometrin lenkin sunnuntaina.

— Viimeksi silta oli vielä työn alla. Pitihän se lähteä katsomaan, miltä uusi silta näyttää, Pirjo Laurila sanoo.

Naiset kehuivat uutta siltaa tukevammaksi kuin entinen riippusilta. Vuoden 2018 heinäkuussa Lapinsalmen riippusillan kannatinvaijeri petti. Uuden sillan piti valmistua lokakuun puolivälissä, mutta rakentamisen vauhti hidastui lisätöiden, liukkauden ja huonon sään aiheuttamien vaarallisten työolosuhteiden takia.

Jussi Lopperi Myllykoskelaiset siskokset Johanna, 13, ja Jonna Sorsa, 11, toivat nelikuisen ranskanbulldoggin Jepen tutustumaan uuteen siltaan.

Sunnuntaina Lapinsalmen uuttaa siltaa pääsivät testaamaan myös useat koirat. Myllykoskelaiset siskokset Johanna, 13, ja Jonna Sorsa, 11, toivat nelikuisen ranskanbulldoggin Jepen tutustumaan uuteen siltaan.

— Hyvin meni koira sillan yli. Kävelimme Ketunlossille ja takaisin, Jonna Sorsa sanoo.

Kouvolalaiset Satu ja Jorma Ulenius kokeilivat, uskaltaako heidän kultainennoutajansa Nella kävellä sillan yli.

— Hieman koira jännitti, kun silta alkoi heilumaan, mutta hyvin se meni, Jorma Ulenius kertoo.

Pariskunta päätti piipahtaa Repoveden kansallispuistossa matkalla Vuohijärvellä sijaitsevalle mökille.

— Makkarat paistamme vasta mökillä, Satu Ulenius sanoo.

Kouvolalaiset Satu ja Jorma Ulenius piipahtivät mökkimatkallaan Repoveden kansallispuistoon. He halusivat kokeilla, uskaltaako heidän kultainennoutajansa Nella kävellä sillan yli. Uskalsihan se.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan uuden sillan kansi on tasainen ja jäykkä, koska sillan on oltava turvallisesti ylitettävissä kaikkina vuodenaikoina. Jyrkkiä nousukulmia on vältetty. Silta voidaan ylittää tarvittaessa myös mönkijällä ja moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä. Uusi silta mahdollistaa talviretkeilyn kehittämisen Lapinsalmen suunnalla.

— Pylonisillalla ei ole käyttörajoituksia, vaan se on mitoitettu tungoskuormituksen mukaan. Siltaa voi kävellä samanaikaisesti molempiin suuntiin, mikä poistaa vanhan sillan retkeilijäruuhkat, puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta kertoo tiedotteessa.

Lemmenlukoille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä. Metsähallitus toivoo, että muualle sillan runkoon ja kaiteisiin ei kiinnitetä lemmenlukkoja.