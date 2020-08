Pertti Jantusta ja Karhumäen Paalukentällä Imatralla palloilevaa ukkosakkia harmittaa penteleesti.

Veteraaneista koostuva ukkosakki on pitänyt Sieppari-pubin lähellä olevaa lentopallokenttää talkoovoimin pystyssä jo vuosikymmenen ajan. Sakki pelaa siellä ottelun kahdesti viikossa.

– Toukokuun alusta ainakin elokuun loppuun. Niin pitkään täällä ollaan, kun voidaan olla, Jantunen sanoo.

Kentällä kuitenkin tehdään säännöllisesti ilkivaltaa. Ilkivallan inhottavin laatu johtuu koiranulkoiluttajista, jotka antavat koiriensa käydä tarpeillaan kentän laidoilla ja toisinaan aina kenttähiekalla saakka.

Myös kentälle kiinnitettyä lentopalloverkkoa on tärvelty säännöllisesti. Nytkin kentän verkko on revitty päärmeistään irti, ja joskus myös kiinnitysnaruistaan ja kannattimistaan – siitä huolimatta, että talkooporukka on niponut sen niin jämerästi verkkotolppiin kiinni, ettei se ihan pikku puuhastelulla niistä irti lähde.

Piia Kaskinen Kenttä kaipaisi ylleen vähemmän hienoa hiekkaa.

– Edellinen verkko leikeltiin viime vuonna puukolla rikki. Tätä uuttakin on jo ehditty rikkoa, Jantunen harmittelee. Ukkosakki ei kuitenkaan halua ryhtyä ottamaan verkkoa pois paikoiltaan aina pelin jälkeen, sillä siinä on melkoinen homma.

Paalukenttä on muuten hyvä paikka pelata, mutta sen hiekka on turhan hienoa. Sateella se kovettuu. Veteraanit ovat pyytäneet kaupungilta kentälle uutta hiekkaa. Kentän vieressä on kasapäin maansiirtotöiden jäljiltä jäänyttä hiekkaa, ja kaupunki on ehdottanut veteraaneille, että seulokaa siitä niin paljon kuin tarvitsette.

Kentän toinen huono puoli inisee ilmassa ja puree sääriä vimmatusti. Mäkäräiset lentelevät parvina.

– Kyllä tässä offia menee, Jantunen sanoo.