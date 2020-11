Luumäen valtuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 20,50

Veroprosentti pysyy ennallaan, vaikka korotuspaineita on. Kiinteistöveroprosentit säilyvät nykytasolla.

Luumäen kunnan kunnallisverotus pysyy nykyisellä tasolla. Kunnanvaltuusto vahvisti tuloveroprosentiksi 20,50 ja kiinteistöveroprosenteiksi entiset vakituisen asuinrakennuksen 0,50 ja muiden asuinrakennusten 1,05 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti säilyy 1,00 prosentissa.

Lähivuosina Luumäellä on paineita veronkorotuksiin. Ensi vuoden talousarvioehdotus on runsaat 270 000 euroa alijäämäinen ja lähivuosina alijäämä kasvaa. Kunnan taseeseen aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää on jäljellä 12,7 miljoonaa euroa, mutta kestävän tasapainon saavuttaminen suunnitelmavuosien aikana edellyttäisi valtiovarainministeriön painelaskelmakehikon mukaan 1,5 prosentin veronkorotusta.

Luumäen tuloveroprosentti on pysynyt nykytasolla vuodesta 2018 lähtien. Kiinteistöveroja korotettiin viimeksi vuosi sitten.