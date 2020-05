Suvivirsi jää tänä vuonna veisaamatta koulujen saleissa, ja siksi lauluyhtye teki siitä tunteikkaan etäversion – Videolla esiintyy myös Kimpisen koulun opettaja Hanna Hyvärinen

Lauluyhtye Club For Fiven Suvivirsi-videolle esiintyy kymmeniä opettajia eri puolilta Suomea. Video on kunnianosoitus koronakeväästä selvinneille opettajille ja oppilaille. Katso myös Hanna Hyvärinen ja hänen kollegoidensa tekemä jäähyväisvideo Kimpisen koulun kuudesluokkalaisille.

Video on sinänsä yksinkertainen: opettajat eri puolilta Suomea kirjoittavat tuttuja Suvivirren sanoja taululle tyhjissä luokkahuoneissa. Taustalla Suvivirttä laulaa yhtye Club For Five.

Musiikkivideolla on kuitenkin syvempi symbolinen merkitys.

Kun koronaepidempia pakotti suurimman osan opettajista ja oppilaista työskentelemään kotona, luokkahuoneet tyhjenivät. Perinteisiä kevätjuhlia ei vietetä koulujen saleissa, eikä Suvivirttä veisata yhdessä.

Musiikkivideo on lauluyhtye Club For Fiven käsialaa, ja se julkaistiin keskiviikkona. Yksi videolla mukana olevista opettajista on Hanna Hyvärinen, joka opettaa musiikkiluokkaa Kimpisen koululla.

– Video symboloi yhdessä tekemistä. Se on kunnianosoitus opettajille ja oppilaille rankan koronakevään jälkeen, Hyvärinen kertoo.

Hieno idea

Valtakunnalliseen videoprojektiin Hyvärinen päätyi, kun yksi Club For Fiven jäsenistä, Jouni Kannisto, soitti hänelle ja pyysi häntä mukaan.

Lauluyhtye on aiemmin vieraillut Kimpisen koululla ja järjestänyt esimerkiksi musiikkityöpajoja oppilaille. Hyvärinen on hoitanut yhtyeen kanssa käytännön järjestelyitä ja tullut sitä kautta tutuksi yhtyeen jäsenille.

– Nyt keväällä moni musiikkiprojektini on ollut jäissä koronan vuoksi, ja oli kiva auttaa Club For Fivea, vaikken itse laulakaan videolla. Minusta se kuulosti hienolta idealta.

Minna Mänttäri Club For Five -yhtyeen Suvivirsi-video on kunnianosoitus opettajille ja oppilaille. Arkistokuva vuodelta 2018.

"Se vuosi vuodelta"

Hyvärinen esiintyy videolla pari sekuntia, tarkalleen ottaen kohdassa 1:37. Hänen vastuulleen jäi toisen säkeistön viimeisten sanojen kirjoittaminen liitutaululle.

– Alun perin suunniteltiin, että kirjoittaisin viimeisen säkeen: "Ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta". Lopulta siihen rajautui tuo loppuosa, "se vuosi vuodelta".

Videopätkän kuvaamisessa Hyväristä avustivat kaksi vanhinta tytärtä, yläkoulua käyvä Milla Hyvärinen ja lukioikäinen Maija Hyvärinen. Videon tekeminen yksin olisi ollut todella vaikeaa.

– Ensin piti kuvata minua takaapäin, kun kirjoitin taululle. Samalla kirjoituksen piti näkyä. Lisäksi piti ottaa huomioon esimerkiksi valaistus. Meillä oli kuitenkin tosi hauskaa, kun kävimme koululle iltamyöhään kuvaamassa.

Jos Club For Fiven Suvivirsi-video ei näy, katso se tästä.

Kimpisen koulun opettajilta jäähyväisvideo

Korona laittoi koulujen käytännöt uusiksi maaliskuussa, kun suurin osa opetuksesta siirtyi kertarysäyksellä etäyhteyksien päähän.

Uuden opettelemista riitti aluksi, mutta vähitellen rutiinit löytyivät ja etäopetus alkoi sujua omien kuudesluokkalaisten kanssa.

– Olen monesti kiitellyt omia oppilaita ja heidän vanhempiaan. Saimme homman toimimaan hyvin.

Koska isot kevätjuhlat on peruttu koronan vuoksi, Kimpisen koulun opettajat jakavat oppilailleen todistukset vesitornin juurella. Taustalla saattaa soida nauhalta vaikkapa Club For Fiven versio Suvivirrestä, tai sitten opettaja ja oppilaat itse laulavat Suvivirren.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Hyvärinen on tehnyt kollegoidensa kanssa myös jäähyväisvideon koulun kuudesluokkalaisille. Sävellys on Hyvärisen käsialaa.

Video julkaistiin tänään perjantaina Youtubessa.

Monella tapaa tärkeä virsi tänä vuonna

Hyväriselle itselleen Suvivirsi on tärkeä monesta syystä tänä vuonna – muunkin kuin koronan vuoksi.

Hänen kuudesluokkalaiset musiikkioppilaansa siirtyvät kesän jälkeen yläkouluun. Lisäksi omalla luokalla opettavana on ollut oma nuorin tytär Emma.

– Tänä vuonna on erityisen haikeaa luopua nykyisistä kuudesluokkalaisista. Samaan aikaan olen onnellinen, kun he pääsevät elämässään eteenpäin.

Vaikka Suvivirsi kajahtaa kevätjuhlissa vuodesta toiseen, Hyvärinen ei ole siihen kyllästynyt. Hänen mielestään Suvivirsi kuuluu ehdottomasti koulujen päättäjäisjuhliin, ja usein hän on ollut juhlissa säestämässä sitä.

– Olemme perinteisesti viettäneet kevätjuhlia Linnoituksen kesäteatterilla. Pari vuotta sitten oli tosi kylmä kevät, ja säestin Suvivirttä villahanskat käsissä, Hyvärinen nauraa.