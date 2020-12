Lappeenrannan satamassa pitkin syksyä majaillutta tundrahanhea ei ole nähty viikonlopun jälkeen. Toisaalta jäällä on nähty ketun jälkiä ja höyheniä.

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen lintupelastusvastaava Harri Ekholm osaa vain esittää arvailuita linnun kohtalosta.

– Joko kettu on napannut sen, tai ehkä kettu on yrittänyt ottaa sen kiinni, ja lintu on päässyt karkuun ja päättänyt vaihtaa maisemaa.

Saaliiksi joutumista vastaan puhuu se, ettei jäällä ole nähty veri- eikä raahausjälkiä, ja höyhenä on jäänyt vain vähän.

– Odotellaan muutama päivä, ilmestyykö se vielä takaisin.

Sataman tundrahanhi oli lajitovereistaan poiketen jäänyt Lappeenrantaan, kun muut jatkoivat muuttomatkaansa kohti talvehtimisalueita Pohjanmeren rannikolla.

Kaupungin paraatipaikoilla viihtyneestä hanhesta ehti tulla somekuuluisuus, ja ihmiset olivat huolissaan sen selviytymisestä. Lintua yritettiin moneen otteeseen saada kiinni toimitettavaksi Pyhtään lintuhoitolaan talvehtimaan.

Hanhen katoamisesta kertoi ensin Yle.