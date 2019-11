Lauritsalan uuden koulun suunnitelmat tarkentuvat, katso havainnekuvat koulun sisäpuolelta — Pontuksen koulun ja Kesämäen koulun väistötilojen meluongelmat on otettu huomioon: ”Ei samoja virheitä haluta tehdä kahteen kertaan”

Uuden koulun sisätiloista on tulossa muunneltavia siten, että tiloja voidaan avata ja sulkea tarpeen mukaan. Suunnitteilla on myös hiljaisia opiskelutiloja. Koulun on tarkoitus olla käyttövalmis vuoden 2022 alussa.