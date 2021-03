Etelä-Karjalassa on varmistunut 16 uutta koronavirustartuntaa.

Maakunnassa on todettu nyt yhteensä 500 koronavirustapausta koko koronavirusaikana, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo perjantaina päivitetyssä tilannekuvassaan. Etelä-Karjalan ensimmäinen koronatartunta tuli ilmi 4. maaliskuuta vuonna 2020.

Tuoreimmat 16 tartuntaa on merkitty torstain kohdalle koronavirus lukuina -taulukkoon.

Ylilääkäri Sami Raasakka kertoi Etelä-Saimaalle torstaina aamupäivällä, että silloin oli varmistunut kuusitoista koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on 0–5 koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden tarkka määrä kerrotaan, kun heitä on yli viisi.

THL kertoi 10 uudesta tartunnasta Etelä-Karjalassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on raportoitu 10 uutta koronatapausta. Tartunnoista 7 on todettu Lappeenrannassa, 2 Imatralla ja 1 Parikkalassa.

Lappeenrannan koronatartuntojen yhteenlaskettu määrä on ny 354, Imatran 99 ja Parikkalan 11.

Lemillä tapauksia on ollut 7, Luumäellä 9, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 14, Savitaipaleella 6 ja Taipalsaarella 15.

Yhteensä Etelä-Karjalassa on varmistettu THL:n mukaan 521 koronavirustartuntaa. Eksote ja THL tilastoivat tartuntoja hieman eri tavalla.

Suomessa on raportoitu 704 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 492 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän kuluessa on puolestaan todettu 743 tartuntaa enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on löydetty nyt 60 904 koronatartuntaa.

Etelä-Karjalassa 10 prosenttia saanut koronarokotuksen

Koronavirustilanne on Etelä-Karjalassa leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Eksoten mukaan Etelä-Karjalassa on rokotettu 13 257 ihmistä. Se on 10 prosenttia maakunnan väestöstä. Kaksi koronarokotetta on saanut 1 981 ihmistä.

Päivitetty 5.3.2021 kello 12:10: Lisätty THL:n luvut.