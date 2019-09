Velkojensa kanssa paininut lappeenrantalainen Tommi menetti kotinsa ja työnsä, syvä masennus vei miehen keskussairaalan psykiatriselle osastolle – Asunnottomuutta pidetään usein ihmisen omana syynä, vaikka kuka tahansa voi joutua kodittomaksi

Tommin tarina on melko tavallinen, sillä kodittomuus johtuu yhä useammin taloudellisista vaikeuksista. Asunnottomuus vähenee tilastojen valossa, mutta esimerkiksi velkaantuneet ja vankilasta vapautuneet voivat olla piiloasunnottomia. Lappeenrannassakin on ihmisiä, joiden ahdinkoon kukaan ei pääse kiinni. Eksote aloittaa yömajakokeilun lokakuussa Mattilantiellä.

Keittiönpöydällä on leivänmuruja aamupalan jäljiltä. Lappeenrantalainen Tommi on syönyt aamiaisensa tilapäismajoitusyksikkö Tilmassa. Rutiinit ovat hiljalleen muodostuneet, sillä Tommi on asunut Lappeenrannan Mattilantiellä sijaitsevassa yksikössä pari viikkoa.



Tommi jäi kodittomaksi hiljattain. Asunnon omistaja irtisanoi vuokrasopimuksen, koska vuokria oli rästissä taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Ulosottoon menneiden vanhojen velkojen ja maksamattomien laskujen kanssa pitkään paininut mies oli myös vaivihkaa sairastunut masennukseen. Kesällä hän menetti työnsä.

— Tuntui, että elämänhallinta heikkeni koko ajan. Vuoden ajan meni jo aika huonosti, ja lähipiirikin alkoi huomata sen.



Ongelmat kytivät ja kasautuivat taustalla pidemmän aikaa, mutta lopulta elämä ajautui kriisiin nopeasti. Muutamassa viikossa korttitalo romahti.



Kun Tommi hyvästeli kotinsa lappeenrantalaisessa kerrostalossa, syvenevä masennus vei hänet Etelä-Karjalan keskussairaalan psykiatriselle osastolle. Voinnin parannuttua riittävästi Tommi sai paikan tilapäismajoituksesta.



Tommilla on nyt väliaikaisesti katto päänsä päällä, mutta oman kodin menettäminen on ottanut koville. Häpeä ja itsesyytökset nousivat pintaan.

— Harmittaa, että tuli mokailtua raha-asioiden kanssa.