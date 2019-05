Jutussa asiantuntijana toimii Lari-Pekka Ruotsi. Imatralainen Ruotsi on Saimaan ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan lehtori. Hän aloitti ravintolauransa Valtionhotellissa 1970-luvulla.

Linnoituksen Krouvi on ollut tauon jälkeen auki talvesta saakka. Ruokalistan sydän on laaja espanjalaishenkinen tapasvalikoima. Tapaksia valitsemalla saa koostettua niin alku- kuin pääruuankin. Lisäksi tarjolla on pizzaa, pastaa, salaatteja ja keittoja.