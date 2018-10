Etelä-Karjalan jätehuolto etsii parhaillaan lukuisille yhteistyökumppaneilleen työntekijöistä.

Roskakuskeista, eli jätteenkuljettajista, eli raaka-aineiden kerääjistä alkaa olla pula. Se koskettaa koko maata.

— Tänä kesänä esimerkiksi Varkauden ympäristössä oli joitakin kuntia, joiden jätteitä ei saatu kerättyä kuukauteen, toteaa logistiikkapäällikkö Kimmo Pöllänen Etelä-Karjalan jätehuoltoyhtiöstä.

Etelä-Karjalassa tilanne ei ole vielä yhtä paha, mutta viime kesänä myös Imatran ja Lappeenrannan seudulla kuljetusten kanssa oli ongelmia, kertoo Tommi Laine, Jätehuolto Laineen toimitusjohtaja.

Hänen firmansa autot keräävät Imatralla sekajätettä, biojätettä, keräyskartonkia ja lasia. Niitä on toistaiseksi kaksi ja työntekijöitä on neljä. Lappeenrannassa molempia on samat määrät.

"Kohtuuttoman rankkaa työtä"

Laineen mukaan kuskipula johtuu ennen kaikkea siitä, ettei jätteenkuljettajien työ ole kehittynyt samaa tahtia, kuin moni muu fyysisesti raskas työ.

— Moniin muihin nykypäivän töihin verrattuna jätteenkuljettajien työ on kohtuuttoman rankkaa. Kahdeksantuntisen päivän aikana kuski nousee autosta ja kippaa jäteastian noin 150 — 200 kertaa, astiat ovat painavia.

Uusia kuskeja kyllä koulutetaan, mutta moni vaihtaa pian alaa.

Talvisin työntekoa hidastavat liukkaat ja pimeät pihat, tekemättömistä lumitöistä puhumattakaan. Astiatkin voivat olla rikkonaisia. Puuttuvat pyörät tai huonokuntoiset kaulukset hankaloittavat hommaa huomattavasti.

Laine ehdottaa ratkaisuksi muun muassa Ruotsissa ja Hollannissa käytettäviä sivustalastaajia.

— Se vaatisi vain sen, että asukkaat toisivat jäteastiansa teiden varsille, ei pihateille. Kuskin ei tarvitsisi nousta autosta ulos, kun sivustalastaaja tyhjentäisi astiat. Toinen vaihtoehto on etulastauskontti.

Sivustalastaaja pystyisi hoitamaan jopa noin 500 astian tyhjennyksen päivässä. Nykyisellä systeemillä niitä pystytään tyhjentämään pari sataa päivittäin, Laine kertoo.

Jätehuoltoyhtiö: Hankala toteuttaa

Pöllänen pitää ajatusta sinänsä hyvänä, mutta hankalana toteuttaa.

— Se olisi hyvä siinäkin mielessä, että melkein puolet jätekuskeille sattuvista onnettomuuksista tapahtuu autosta laskeuduttaessa tai sinne noustessa. Mutta se vaatisi mahdottoman paljon katu- ja asennemuutoksia.

Yksi vaihtoehto olisi, että asiakkaat kuskaisivat astiansa tiettynä päivänä, tiettyyn aikaan, tiettyyn kadunvierustaan.

Toinen olisi se, että useamman asukkaan jäteastiat ryhmiteltäisiin vierekkäin hieman kuten postilaatikot nykyään. Se tarkoittaisi sitä, että katujen varsille tehtäisiin erillisiä syvennyksiä – ja vaatisi siis muutoksia myös kaavoitukseen.

Kun jätteen lajittelu monipuolistuu entisestään, syvennyksiin pitäisi mahtua monta erilaista astiaa. Muutos vaatisi myös sen, että joku taho pitäisi astiat kunnossa ja vastaisi esimerkiksi lumitöiden tekemisestä niin niin, etteivät ne rikkoudu.

Jotain olisi kuitenkin tehtävä, että kuskeja on jatkossakin. Yksi vaihtoehto voisi olla se, että osa kuljetuksista tilattaisiin nykyistä pienemmiltä toimijoilta: vaikkapa toiminimen kautta toimivat kuljettajat voisivat hoitaa jätehuoltoa myös normaaliaikojen ulkopuolella, esimerkiksi lauantaisin, Pöllänen sanoo.



— Pakko tässä on jotain tehdä. Kohta on jo myöhäistä: kuskeja ei saa, eikä yrittäjä mahda sille mitään, toteaa Laine.