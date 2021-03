Karjalan prikaatissa torstaina 11 koronaviruspotilasta – 90 varusmiestä on kasarmilla karanteenissa

Koronaviruspotilaiden määrä Karjalan prikaatissa on laskemaan päin. Karjalan prikaatissa on tällä hetkellä 15 koronavirustartunnan saanutta. Sairastuneista 11 on kasarmilla ja neljä kotonaan.

Lisäksi 90 altistunutta varusmiestä on kasarmilla karanteenissa.

Karjalan prikaatissa oli enimmillään 26 koronavirustartunnan saanutta viime viikolla. Heistä 11 on jo tervehtynyt koronaviruksesta.

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä kertoo, että tartunnat ovat toisistaan erillisiä tapauksia, eivätkä kuulu samaan tartuntaketjuun. Sairastuneita on useissa eri joukoissa.

Everstiluutnantti Skyttä arvioi, että koronavirus on tullut varuskuntaan lomilta palanneiden mukana.

– Kasarmille tulevien uusien koulutusryhmien suhteen on tehtävä lisäjärjestelyjä. Majoitustiloja ajatellen tilanne on hyvä, koska joukkoja on maastoharjoituksessa, jolloin kasarmilla on enemmän vapaata majoitustilaa.