Korkea-ahosta lähti mökiltä tuhansien arvosta tavaraa — Parikkalasta on viety mönkijä

Lappeenrannan Korkea-ahossa on murtauduttu kevään aikana vapaa-ajan asuntoon ja varastoon murtamalla lukitukset, kertoo poliisi.

Omaisuutta vietiin useiden tuhansien eurojen arvosta. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä varkautena.

Kiinteistöltä lähti esimerkiksi Muuli-merkkinen kevytperävaunu (rekisterinumero WAH-803), rekisteröimätön Tunturi-merkkinen mopo, mig-hitsauslaite, Mercedes-merkkisen auton kesärenkaat alumiinivanteilla, Stihl-merkkiset raivaus- ja moottorisahat sekä useita erilaisia sähkötyökaluja.

Parikkalan raviradalta on varastettu huhtikuun lopussa Can Am Outlander 4000 -merkkinen rekisteröimätön mönkijä.

Poliisi kaipaa rikoksista vihjeitä numeroon 0295414559.