Ikea myy puolet Lappeenrannan tontistaan. Tontti sijaitsee Lappeenrannan Mustolassa lähellä Kuutostien ja Nuijamaantien risteystä.

Tontille piti tulla Ikea-tavaratalo ja kauppakeskus. Mutta alueelle ei enää suunnitella ainakaan perinteistä, suurikokoista Ikea-tavarataloa, yhtiö sanoo tiedotteessaan.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sai tiedon Ikealta perjantaina.

– Meillä oli Teams-kokous verkossa Ikean kanssa. Siinä he kertoivat asian meille. He eivät ole menettäneet kiinnostustaan Lappeenrantaan, mutta kaupan alan luonne ja kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut.

Jarva sanoo, että tontin puolittaminen voi olla hyväksi sen kehittämiselle.

– Tontti on ollut jo pitkään tyhjillään. Jos ostaja löytyy, tontille voi alkaa rakentua jotain uutta. Olen ainakin toiveikas sen suhteen.

Lappeenranta myi noin 20 hehtaarin tontin Ikealle 10 miljoonalla eurolla. Kaavassa se on osoitettu kaupan alan toiminnoille.

Jarvalla ei ole käsitystä siitä, kuka tontille voisi tulla.

– Mekin voimme olla aktiivisia tontin markkinoinnissa, Jarva sanoo.

Ikean mukaan se päätti myydä puolet tontista, koska kuluttajien odotukset ovat muuttuneet ja yhtiön liiketoimintaa konsepteja on uudistettu.

Ikea Real Estate -yhtiön omistukseen jäävän tontin tulevaisuudesta ei ole vielä päätetty.

